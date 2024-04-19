https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kremlin-rusyanin-ukraynadaki-ozel-askeri-harekatin-hedefleri-degismedi-1082941633.html

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedefleri değişmedi

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedefleri değişmedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedeflerinin değişmediğini, hareketin devam edeceğini belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T13:50+0300

2024-04-19T13:50+0300

2024-04-19T13:50+0300

ukrayna krizi

kremlin

kremlin sarayı

rusya

rus

rusya savunma bakanlığı

dmitriy peskov

açıklama

askeri harekat

kiev

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının planladığı gibi gidip gitmediği sorusuna şu cevabı verdi: Peskov, “Batı ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaya katılımlarını genişletmesi elbette harekatın farklı nüansları üzerinde etkiye sahip olmaması mümkün değil” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-disisleri-bakani-lavrov-uluslararasi-gundemi-radyo-sputnikte-degerlendirecek--1082934667.html

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