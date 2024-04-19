https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kremlin-rusyanin-ukraynadaki-ozel-askeri-harekatin-hedefleri-degismedi-1082941633.html
Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedefleri değişmedi
Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedefleri değişmedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedeflerinin değişmediğini, hareketin devam edeceğini belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T13:50+0300
2024-04-19T13:50+0300
2024-04-19T13:50+0300
ukrayna krizi
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kremlin sarayı
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rusya savunma bakanlığı
dmitriy peskov
açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının planladığı gibi gidip gitmediği sorusuna şu cevabı verdi: Peskov, “Batı ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaya katılımlarını genişletmesi elbette harekatın farklı nüansları üzerinde etkiye sahip olmaması mümkün değil” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rusya-disisleri-bakani-lavrov-uluslararasi-gundemi-radyo-sputnikte-degerlendirecek--1082934667.html
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kremlin, kremlin sarayı, rusya, rus, rusya savunma bakanlığı, dmitriy peskov, açıklama, askeri harekat, kiev, ukrayna, ukrayna krizi
Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedefleri değişmedi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın hedeflerinin değişmediğini, hareketin devam edeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının planladığı gibi gidip gitmediği sorusuna şu cevabı verdi:
“Özel askeri harekat hedefleri aynı kalıyor. Taktik ve strateji elbette Rusya Savunma Bakanlığı’nın ayrıcalığı. Özel askeri harekat devam ediyor.”
Peskov, “Batı ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaya katılımlarını genişletmesi elbette harekatın farklı nüansları üzerinde etkiye sahip olmaması mümkün değil” diye ekledi.