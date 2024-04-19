https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/izmir-valisi-elbandan-deprem-sonrasi-aciklama-1082938751.html
İzmir Valisi Elban'dan deprem sonrası açıklama
İzmir Valisi Elban'dan deprem sonrası açıklama
Sputnik Türkiye
İzmir Valisi Elban, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası olumsuzluk bildirilmediğini belirtti 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T12:19+0300
2024-04-19T12:19+0300
2024-04-19T12:22+0300
türkiye
deprem
izmir
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini ifade etti.Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldiğini aktardı.Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Elban, "Deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.Elban, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/izmirde-deprem--1082935965.html
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deprem, izmir
İzmir Valisi Elban'dan deprem sonrası açıklama
12:19 19.04.2024 (güncellendi: 12:22 19.04.2024)
İzmir Valisi Elban, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası olumsuzluk bildirilmediğini belirtti
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini ifade etti.
Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldiğini aktardı.
Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Elban, "Deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Elban, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.