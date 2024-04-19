https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/izmir-valisi-elbandan-deprem-sonrasi-aciklama-1082938751.html

İzmir Valisi Elban'dan deprem sonrası açıklama

İzmir Valisi Elban'dan deprem sonrası açıklama

Sputnik Türkiye

İzmir Valisi Elban, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası olumsuzluk bildirilmediğini belirtti 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T12:19+0300

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türkiye

deprem

izmir

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini ifade etti.Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldiğini aktardı.Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Elban, "Deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.Elban, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/izmirde-deprem--1082935965.html

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deprem, izmir