https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ise-iade-davasinda-karar-mahkeme-kufre-kufurle-karsiligi-tolere-edilebilir-buldu-1082925979.html

İşe iade davasında karar: Mahkeme 'küfre küfürle karşılığı tolere edilebilir' buldu

İşe iade davasında karar: Mahkeme 'küfre küfürle karşılığı tolere edilebilir' buldu

Sputnik Türkiye

İzmir'de argo ve küfürlü ifadeler kullanmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle uyardığı erkek mesai arkadaşına argo söylemlerinin devam etmesi üzerine... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T00:11+0300

2024-04-19T00:11+0300

2024-04-19T00:11+0300

türkiye

izmir

argo

argo

argo dil

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mahkeme

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Bir gıda pazarlama şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalışan E.G, "küfürlü ifadeler ve cinsel içerikli şakalar yaptıkları" gerekçesiyle erkek çalışma arkadaşlarını "rahatsızlık duyduğunu" belirterek uyardı.İddiaya göre, mesai arkadaşlarından "alışırsın, duymazdan gel" şeklinde cevap alan E.G, küfür ve şakaların artması üzerine çalışma arkadaşıyla tartıştı. Tartışma sırasında arkadaşına ve eşine küfreden E.G'nin savunması istendi.Küfrettiğini kabul eden E.G'nin iş akdi, "İş arkadaşınıza karşı saygı ve nezaket sınırlarını aşan küfürlü söylemlerde bulunduğunuz, bu davranışlarınızın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olduğu, güven ilişkisini derinden sarstığı, iş yerindeki çalışma barışını bozduğu, savunmanızda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunuz kanaatine varılmıştır. Bu nedenle iş akdinizin devamı imkansız hale gelmiş olup iş sözleşmeniz İş Kanunu'nun 17. ve 18. maddeleri uyarınca ihbar tazminatınız ödenerek feshedilmiştir" gerekçeleriyle sonlandırıldı.E.G, feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade talebi ile mahkemeye başvurdu.'Eşitlik ilkesine aykırıdır'Dosyayı inceleyen İzmir 19. İş Mahkemesi, "E.G'nin mesai arkadaşlarının küfürlü konuşmalara ilişkin şikayetlerine dair iş yeri yetkililerince adım atılmadığına" kanaat getirdi.E.G'yi haklı bulan ve işe iade talebinin kabulüne karar veren mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de "Davacının feshe gerekçe yapılan eylemi ile iş yerinde çalışma barışının, iş yeri düzeninin bozulduğunun ispat edilememiş olması ve feshin ölçüsüz bulunması" nedenleri ile istinaf başvurusunu esastan reddetti.'İşe başlatmayacaksa tazminat ödemesi gerekiyor'E.G'nin avukatı Ömer Çağdaş, yaptığı açıklamada, müvekkilinin 9-10 ay kadar sürekli küfürlü söylemlerin bulunduğu ortamda çalıştığını ve bundan çok rahatsızlık duyduğunu söyledi.Çağdaş, müvekkilinin verdiği tepkinin mahkemece "tolere edilebilir" bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Çağdaş, müvekkilinin işe iade kararından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "İstinaf mahkemesinin kararı kesin olarak verildi. Bu kararı aldıktan sonra 10 gün içerisinde işverene işe başlamak yönünde ihtar gönderiyoruz. Bu ihtardan sonra işverenin 30 gün süresi var. 30 günde müvekkili işe davet edebilir. İşe başlatmayacaksa işe başlatmama ve boşta geçen süre tazminatlarını müvekkile ödemesi gerekiyor" dedi.

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