https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/imfden-turkiye-aciklamasi-yururlukteki-reform-programini-destekliyoruz-1082954306.html

IMF'den Türkiye açıklaması: Yürürlükteki reform programını destekliyoruz

IMF'den Türkiye açıklaması: Yürürlükteki reform programını destekliyoruz

Sputnik Türkiye

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye'deki reform programını desteklediklerini ifade ederek, "Türkiye'yi desteklemeye... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T19:17+0300

2024-04-19T19:17+0300

2024-04-19T19:26+0300

imf

imf

uluslararası para fonu (imf)

ekonomi

türkiye

alfred kammer

mehmet şimşek

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IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.Türkiye ekonomisine ilişkin bir soru üzerine Kammer, geçen yılın ortalarında Türkiye'de bir politika değişikliği gördüklerini, parasal tarafta ciddi bir sıkılaşma ve mali tarafta deprem nedeniyle artan harcamaları karşılamak da dahil olmak üzere mali konsolidasyon olduğunu söyledi.Kammer, o tarafta bazı başarılar gördüklerini belirterek, dezenflasyon tarafındaki başarıların ise uzun zaman alacağını dile getirdi. Kammer, "Ancak bu politika ortamı sayesinde Türk ekonomisine yönelik kırılganlıklar azaldı" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dün görüştüklerine işaret eden Kammer, Şimşek'in "reformların uzun vadeli bir program olduğuna" dikkati çektiğini, bu programın yürütüleceğini söylediğini aktardı.Kammer, "Programın kırılganlığı daha da azaltması, enflasyonu zaman içinde kalıcı bir şekilde düşürmesi ve aynı zamanda yatırım için gerekli ortamı yaratması bekleniyor. Böylece büyüme modelinde bir değişime ve büyümenin yeniden dengelenmesine sahip olunacak" diye konuştu.'Herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok'Türkiye'de yeni bir IMF programına ihtiyaç olup olmadığına ve bu konuda Türk yetkililerle görüşülüp görüşülmediğine dair soruya da Kammer, "Öncelikle yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik. Türkiye'yi desteklemeye yönelik herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yok" şeklinde yanıt verdi.

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