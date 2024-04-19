https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakani-blinken-refah-konusunda-abdnin-tutumunu-acikladi-desteklemeyecegiz-1082955416.html
Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı
Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'ı saldırması hususunda ABD'nin tutumunu açıklayarak 'korkunç sonuçları' olacağından bu operasyonu... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:43+0300
2024-04-19T19:43+0300
2024-04-19T19:49+0300
israil- filistin çatışması
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abd dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
refah
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İtalya'nın Capri Adası'nda düzenlenen G7 dışişleri bakanları zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Refah saldırmadan Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşabileceğine inandıklarını ve Washington'un bu kararı desteklemeyeceğini söyledi.Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir sivil nüfusun bulunduğu 'büyük bir askeri operasyonun' bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz. Bu konuda çok açık olduk. Refah'ta büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyiz" dedi.Blinken açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Diplomat, ABD'nin bu hafta içinde üst düzey İsrailli yetkililerle Refah konusunda görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-bm-guvenlik-konseyinde-filistinin-bmye-tam-uyeligi-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1082926202.html
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abd, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah
abd, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah
Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı
19:43 19.04.2024 (güncellendi: 19:49 19.04.2024)
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'ı saldırması hususunda ABD'nin tutumunu açıklayarak 'korkunç sonuçları' olacağından bu operasyonu desteklemeyeceklerini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İtalya'nın Capri Adası'nda düzenlenen G7 dışişleri bakanları zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Refah saldırmadan Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşabileceğine inandıklarını ve Washington'un bu kararı desteklemeyeceğini söyledi.
Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir sivil nüfusun bulunduğu 'büyük bir askeri operasyonun' bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz. Bu konuda çok açık olduk. Refah'ta büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyiz" dedi.
Blinken açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
İsrail gibi biz de Gazze'nin Hamas tarafından kontrol edilememesini sağlamaya kararlıyız. Hamas'ın 7 Ekim olaylarını tekrarlayamayacağından emin olmak istiyoruz. Ancak Refah'ta büyük askeri operasyonlar açısından bu desteklemediğimiz bir şey ve hedefe başka yollarla ulaşılabileceğine inanıyoruz.
Diplomat, ABD'nin bu hafta içinde üst düzey İsrailli yetkililerle Refah konusunda görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı.