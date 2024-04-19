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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakani-blinken-refah-konusunda-abdnin-tutumunu-acikladi-desteklemeyecegiz-1082955416.html
Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı
Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'ı saldırması hususunda ABD'nin tutumunu açıklayarak 'korkunç sonuçları' olacağından bu operasyonu... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:43+0300
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israil- filistin çatışması
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abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İtalya'nın Capri Adası'nda düzenlenen G7 dışişleri bakanları zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Refah saldırmadan Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşabileceğine inandıklarını ve Washington'un bu kararı desteklemeyeceğini söyledi.Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir sivil nüfusun bulunduğu 'büyük bir askeri operasyonun' bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz. Bu konuda çok açık olduk. Refah'ta büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyiz" dedi.Blinken açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Diplomat, ABD'nin bu hafta içinde üst düzey İsrailli yetkililerle Refah konusunda görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-bm-guvenlik-konseyinde-filistinin-bmye-tam-uyeligi-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1082926202.html
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Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı

19:43 19.04.2024 (güncellendi: 19:49 19.04.2024)
© AFP 2023 / BENOIT TESSIERABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / BENOIT TESSIER
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'ı saldırması hususunda ABD'nin tutumunu açıklayarak 'korkunç sonuçları' olacağından bu operasyonu desteklemeyeceklerini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İtalya'nın Capri Adası'nda düzenlenen G7 dışişleri bakanları zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Refah saldırmadan Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşabileceğine inandıklarını ve Washington'un bu kararı desteklemeyeceğini söyledi.
Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir sivil nüfusun bulunduğu 'büyük bir askeri operasyonun' bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz. Bu konuda çok açık olduk. Refah'ta büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyiz" dedi.
Blinken açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
İsrail gibi biz de Gazze'nin Hamas tarafından kontrol edilememesini sağlamaya kararlıyız. Hamas'ın 7 Ekim olaylarını tekrarlayamayacağından emin olmak istiyoruz. Ancak Refah'ta büyük askeri operasyonlar açısından bu desteklemediğimiz bir şey ve hedefe başka yollarla ulaşılabileceğine inanıyoruz.
Diplomat, ABD'nin bu hafta içinde üst düzey İsrailli yetkililerle Refah konusunda görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı.
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