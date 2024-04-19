https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/disisleri-bakani-blinken-refah-konusunda-abdnin-tutumunu-acikladi-desteklemeyecegiz-1082955416.html

Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı

Dışişleri Bakanı Blinken Refah konusunda ABD'nin tutumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Refah'ı saldırması hususunda ABD'nin tutumunu açıklayarak 'korkunç sonuçları' olacağından bu operasyonu... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T19:43+0300

2024-04-19T19:43+0300

2024-04-19T19:49+0300

israil- filistin çatışması

abd

antony blinken

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filistin

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İtalya'nın Capri Adası'nda düzenlenen G7 dışişleri bakanları zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Refah saldırmadan Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşabileceğine inandıklarını ve Washington'un bu kararı desteklemeyeceğini söyledi.Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir sivil nüfusun bulunduğu 'büyük bir askeri operasyonun' bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz. Bu konuda çok açık olduk. Refah'ta büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyiz" dedi.Blinken açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Diplomat, ABD'nin bu hafta içinde üst düzey İsrailli yetkililerle Refah konusunda görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-bm-guvenlik-konseyinde-filistinin-bmye-tam-uyeligi-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1082926202.html

israil

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