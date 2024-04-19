https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/avrupa-birliginden-gurcistana-uyari-bu-yasa-sizi-ab-hayalinizden-uzaklastiriyor-1082959167.html

Avrupa Birliği'nden Gürcistan'a uyarı: 'Bu yasa sizi AB hayalinizden uzaklaştırıyor'

Avrupa Birliği'nden Gürcistan'a uyarı: 'Bu yasa sizi AB hayalinizden uzaklaştırıyor'

Sputnik Türkiye

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan Parlamentosu'nda görüşülen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' adlı yasasının Gürcistan'ı AB üyeliği hayalinden... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T21:46+0300

2024-04-19T21:46+0300

2024-04-19T21:46+0300

dünya

avrupa birliği

avrupa konseyi

charles michel

gürcistan

gürcistan parlamentosu

nato

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ajan

irakli kobahidze

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, "Açık olmak istiyorum: Parlamentoda oylanan bu yasa tasarısı Gürcistan'ı AB'ye yaklaştırmıyor, aksine uzaklaştırıyor" dedi.Hükümetin böyle bir karar almasının AB'yi hayal kırıklığına uğrattığını vurgulanyan Michel, Tiflis'in Brüksel'e 'daha olumlu sinyaller' göndermesini beklediklerini dile getirdi.Tartışmalı yasa nedeniyle yeni başlayan katılım sürecinin dondurulup dondurulmayacağı sorusuna ise Michel, o kadar ileri gitmediğini ancak AB standartlarına aykırı herhangi bir gelişmenin Brüksel'in başvuru sahibinin şansını nasıl değerlendireceği üzerinde 'tesiri' olacağının altını çizdi.Michel genişleme sürecinin liyakate dayalı bir süreç olduğunu belirterek aday ülkeler için temel ortak ilke ve değerlere saygı göstermelerinin esas olduğunu belirterek, "Eğer bu ilke ve değerlerle uyumlu olmayan tasarıları oylarlarsa, bunun süreç üzerinde etkisi olacaktır" dedi.Avrupa Komisyonu Sözcüsü de yaptığı açıklamada, "Gürcü ortaklarımıza Gürcistan'a zarar vereceği için bu yasaya devam etmemeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi."Geçen yıl da benzer bir durumla karşılaştık, sonra yasa geri çekildi ve şimdi tekrar parlamentoya getirdiler. Yasa ilk okumadan geçti. Bu çok kötü" diyen Sözcü, Gürcistan'ın iktidar partisini çağrılara kulak vermeye çağırdı.NATO da tepki gösterdiNATO'nun Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, "NATO'ya aday bir ülke olarak Gürcistan'ın medya özgürlüğü ve sivil toplum katılımını sağlayacak doğru çerçeveye sahip olmasının kilit önemde olduğunu" söyledi.Colomina ayrıca, "Bu taslak geriye doğru atılmış bir adımdır ve Gürcistan'ın Avrupa Atlantik entegrasyonunu ilerletmemektedir" açıklamasında bulundu.Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze Tiflis'teki Hükümet İdaresi binasında ABD, AB ve İngiltere büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, hükümetin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının açık bir şekilde tartışılmasına hazır olduğunu bir kez daha teyit ederek yasanın tüm temel hukuki ilkelere uygun olduğunu dile getirmişti. Kobakhidze, ABD, AB ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının canlı yayında halka açık bir şekilde tartışılmasını teklif etmiş ve bu şekilde toplumun Gürcistan'ın egemenliğini korumak için bu yasanın kabul edilmesinin gerekliliğini anlayacağını vurgulamıştı.

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avrupa birliği, avrupa konseyi, charles michel, gürcistan, gürcistan parlamentosu, nato, yabancı ajan, ajan, irakli kobahidze