https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-israildeki-elcilik-calisanlarinin-seyahatlerini-kisitladi-1082931605.html

ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı

ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı

Sputnik Türkiye

ABD, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin haberlerin ardından İsrail'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerinin seyahatlerini 'tedbir... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T09:01+0300

2024-04-19T09:01+0300

2024-04-19T09:57+0300

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iran

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abd

saldırı

elçilik

büyükelçilik

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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, personele bir sonraki duyuruya kadar Herzliya, Netanya ve Even Yehuda dahil olmak üzere Tel Aviv bölgesi ile Kudüs ve Be'er Sheva bölgeleri dışına seyahat etmemeleri söylendi. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-irana-saldiri-baslatti-iranda-patlamalar-duyuluyor-1082929374.html

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iran, israil, abd, saldırı, elçilik, büyükelçilik