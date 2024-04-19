https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-israildeki-elcilik-calisanlarinin-seyahatlerini-kisitladi-1082931605.html
ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı
ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin haberlerin ardından İsrail'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerinin seyahatlerini 'tedbir... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T09:01+0300
2024-04-19T09:01+0300
2024-04-19T09:57+0300
dünya
iran
israil
abd
saldırı
elçilik
büyükelçilik
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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, personele bir sonraki duyuruya kadar Herzliya, Netanya ve Even Yehuda dahil olmak üzere Tel Aviv bölgesi ile Kudüs ve Be'er Sheva bölgeleri dışına seyahat etmemeleri söylendi. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-irana-saldiri-baslatti-iranda-patlamalar-duyuluyor-1082929374.html
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iran, israil, abd, saldırı, elçilik, büyükelçilik
iran, israil, abd, saldırı, elçilik, büyükelçilik
ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı
09:01 19.04.2024 (güncellendi: 09:57 19.04.2024)
ABD, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin haberlerin ardından İsrail'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerinin seyahatlerini 'tedbir amacıyla' kısıtladı.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, personele bir sonraki duyuruya kadar Herzliya, Netanya ve Even Yehuda dahil olmak üzere Tel Aviv bölgesi ile Kudüs ve Be'er Sheva bölgeleri dışına seyahat etmemeleri söylendi. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam ediyor ve siyasi duruma ve son olaylara bağlı olarak hızla değişebilir"