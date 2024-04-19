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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-israildeki-elcilik-calisanlarinin-seyahatlerini-kisitladi-1082931605.html
ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı
ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin haberlerin ardından İsrail'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerinin seyahatlerini 'tedbir... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
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israil
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saldırı
elçilik
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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, personele bir sonraki duyuruya kadar Herzliya, Netanya ve Even Yehuda dahil olmak üzere Tel Aviv bölgesi ile Kudüs ve Be'er Sheva bölgeleri dışına seyahat etmemeleri söylendi. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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iran, israil, abd, saldırı, elçilik, büyükelçilik
iran, israil, abd, saldırı, elçilik, büyükelçilik

ABD İsrail'deki elçilik çalışanlarının seyahatlerini kısıtladı

09:01 19.04.2024 (güncellendi: 09:57 19.04.2024)
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD İsrail bayrak
ABD İsrail bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin haberlerin ardından İsrail'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerinin seyahatlerini 'tedbir amacıyla' kısıtladı.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, personele bir sonraki duyuruya kadar Herzliya, Netanya ve Even Yehuda dahil olmak üzere Tel Aviv bölgesi ile Kudüs ve Be'er Sheva bölgeleri dışına seyahat etmemeleri söylendi. yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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