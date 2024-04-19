https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/29-yil-once-teror-saldirisinda-hayatini-kaybeden-babasinin-koltuguna-oturdu-1082934335.html

29 yıl önce terör saldırısında hayatını kaybeden babasının koltuğuna oturdu

29 yıl önce terör saldırısında hayatını kaybeden babasının koltuğuna oturdu

Sputnik Türkiye

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde 29 yıl önce PKK tarafından öldürülen dönemin Belediye Başkanı Kemal Tekin’in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart 2024 tarihinde... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T10:37+0300

2024-04-19T10:37+0300

2024-04-19T10:37+0300

yaşam

ali emrah tekin

tunceli

koltuk

belediye başkanı

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Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Kemal Tekin, 7 Nisan 1995'te ilçedeki evinde PKK mensuplarının saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 29 yılın ardından oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tüm rakiplerini geçerek CHP’den Nazımiye Belediye Başkanı seçildi.Mazbatasını alarak göreve başlayan 41 yaşındaki Ali Emrah Tekin, son seçimlerde Nazımiyelilerin büyük çoğunluğunun kendisini tercih etmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, “Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bu seçimlerin bizim açımızdan şöyle özel bir durumu var. Bir seçim olmasının ötesinde benim ve ailem için farklı bir anlam ifade ediyordu. Şöyle ki 29 yıl önce maalesef saldırı sonucu yine Nazımiye Belediye Başkanlığı görevini yürüten babam hayatını kaybetmişti. Dolaysıyla Nazımiyeli hemşehrilerimiz aradan geçen 29 yıla rağmen tekrar bu anlamda bizi destekleyerek yaşanan bu olaya verdikleri tepkiyi göstermiş oldular. Duygusal anlamda da bizim için önemli bir durumdu” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/esi-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcani-protesto-eylemine-katildi-1082928965.html

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Sputnik Türkiye

ali emrah tekin, tunceli, koltuk, belediye başkanı