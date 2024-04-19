https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/1082958949.html

Leylekler Vadisinde yumurta nöbeti

Leylekler Vadisinde yumurta nöbeti

Sputnik Türkiye

Konya’nın Beyşehir İlçesine bağlı Yeşildağ Mahallesinin simgesi haline gelen leylekler, ağaçlar üzerindeki yuvalarında yumurta nöbeti tutuyor. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-19T21:36+0300

2024-04-19T21:36+0300

multimedya

leylek

leylek

konya

beyşehir

fotoğraf

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Leylekler Vadisi olarak adlandırılan bölgede, ebeveyn leylekler nöbetleşe yiyecek bulmaya gidip sonrasında tekrar yuvaya dönüyor.İlkbaharın geldiğini müjdeleyen leylekler, Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve coğrafi güzellikleri ile bölgenin en önemli mesire alanları arasında gösterilen Yeşildağ Mahallesine ayrı bir güzellik katıyor.

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