Leylekler Vadisinde yumurta nöbeti

Leylekler Vadisi olarak adlandırılan bölgede, ebeveyn leylekler nöbetleşe yiyecek bulmaya gidip sonrasında tekrar yuvaya dönüyor.İlkbaharın geldiğini müjdeleyen leylekler, Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve coğrafi güzellikleri ile bölgenin en önemli mesire alanları arasında gösterilen Yeşildağ Mahallesine ayrı bir güzellik katıyor.
Konya’nın Beyşehir İlçesine bağlı Yeşildağ Mahallesinin simgesi haline gelen leylekler, ağaçlar üzerindeki yuvalarında yumurta nöbeti tutuyor.
Leylekler Vadisi olarak adlandırılan bölgede, ebeveyn leylekler nöbetleşe yiyecek bulmaya gidip sonrasında tekrar yuvaya dönüyor.
İlkbaharın geldiğini müjdeleyen leylekler, Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve coğrafi güzellikleri ile bölgenin en önemli mesire alanları arasında gösterilen Yeşildağ Mahallesine ayrı bir güzellik katıyor.