https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/merkez-bankasi-rezervlerinde-artis-1082916129.html

Merkez Bankası rezervlerinde artış

Merkez Bankası rezervlerinde artış

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T19:10+0300

2024-04-18T19:10+0300

2024-04-18T19:28+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

nakit rezerv

rezerv

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.126,9 milyar dolar olduMerkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-geriledi-1081917447.html

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