https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/merkez-bankasi-rezervlerinde-artis-1082916129.html
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T19:10+0300
2024-04-18T19:10+0300
2024-04-18T19:28+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
nakit rezerv
rezerv
döviz rezervi
altın rezervi
merkez bankası
dolar
dolar/tl
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.126,9 milyar dolar olduMerkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), nakit rezerv, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, merkez bankası, dolar, dolar/tl
türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), nakit rezerv, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, merkez bankası, dolar, dolar/tl
Merkez Bankası rezervlerinde artış
19:10 18.04.2024 (güncellendi: 19:28 18.04.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Buna göre, 5 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artışla 70 milyar 193 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart'ta 68 milyar 748 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 300 milyon dolar yükselişle 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar artarak 123 milyar 126 milyon dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
27.01.2023
50.933
76.206
127.139
24.02.2023
49.190
71.980
121.170
31.03.2023
52.176
70.247
122.423
28.04.2023
46.413
68.471
114.884
26.05.2023
41.939
56.519
98.458
27.06.2023
41.432
67.155
108.587
28.07.2023
41.425
72.349
113.774
25.08.2023
41.344
75.955
117.299
29.09.2023
40.629
81.575
122.203
27.10.2023
44.148
82.412
126.560
24.11.2023
45.496
90.997
136.493
22.12.2023
47.896
97.557
145.453
29.12.2023
48.231
92.830
141.061
26.01.2024
48.007
89.154
137.161