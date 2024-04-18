https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-hanutculuk-turizmin-en-buyuk-tehlikelerinden-biri-1082905779.html

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hanutçuluk turizmin en büyük tehlikelerinden biri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hanutçuluk turizmin en büyük tehlikelerinden biri

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada hanutçuluk durumunun çok yaygın olduğunu belirterek bunun turizmin... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T15:31+0300

2024-04-18T15:31+0300

2024-04-18T15:36+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet ersoy

turizm

iç turizm

turizm sektörü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık" dedi.Yasanın birkaç önemli değişiklik içerdiğini belirten Ersoy, "En önemli değişiklik aslında rehberlikle ilgili bazı kararların Bakanlık yetkisine tekrar geri verilmesi. Onun dışında özellikle yabancı dil sınavlarıyla ilgili bir düzenleme getirildi. Artık ÖSYM'deki kriterler, ÖSYM sınavları baz alınarak yapılıyor" diye konuştu.'Türk vatandaşlarına ayrıcalık getirdik'Ersoy, getirilen bir diğer önemli değişikliğin de Türkçe rehberlikle ilgili olduğunu aktardığı açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Ersoy, hanutçulukla ilgili rehberlik ruhsatının iptaline varan ve para cezaları içeren yeni yaptırımlar getirdiklerini kaydederek, "En hassas konulardan biri bu. Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık. Gerekirse başka düzenlemeler de yapacağız. Zira bu durum esnafa çok zarar veriyor ve gelirin adaletli bir şekilde dağılımını engelliyor. Biz de bu durumla etkili bir şekilde mücadele etmek için gereken tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı.'Hedefimiz düynada ilk üçe girmek'Türkiye'nin turist sayısında dördüncü sıraya kadar yükseldiğinin altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/bakan-ersoy-duyurdu-8-bin-659-eserimizi-iade-aliyoruz-1081705561.html

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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet ersoy, turizm, iç turizm, turizm sektörü