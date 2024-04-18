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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hanutçuluk turizmin en büyük tehlikelerinden biri
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hanutçuluk turizmin en büyük tehlikelerinden biri
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada hanutçuluk durumunun çok yaygın olduğunu belirterek bunun turizmin... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T15:31+0300
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık" dedi.Yasanın birkaç önemli değişiklik içerdiğini belirten Ersoy, "En önemli değişiklik aslında rehberlikle ilgili bazı kararların Bakanlık yetkisine tekrar geri verilmesi. Onun dışında özellikle yabancı dil sınavlarıyla ilgili bir düzenleme getirildi. Artık ÖSYM'deki kriterler, ÖSYM sınavları baz alınarak yapılıyor" diye konuştu.'Türk vatandaşlarına ayrıcalık getirdik'Ersoy, getirilen bir diğer önemli değişikliğin de Türkçe rehberlikle ilgili olduğunu aktardığı açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Ersoy, hanutçulukla ilgili rehberlik ruhsatının iptaline varan ve para cezaları içeren yeni yaptırımlar getirdiklerini kaydederek, "En hassas konulardan biri bu. Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık. Gerekirse başka düzenlemeler de yapacağız. Zira bu durum esnafa çok zarar veriyor ve gelirin adaletli bir şekilde dağılımını engelliyor. Biz de bu durumla etkili bir şekilde mücadele etmek için gereken tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı.'Hedefimiz düynada ilk üçe girmek'Türkiye'nin turist sayısında dördüncü sıraya kadar yükseldiğinin altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/bakan-ersoy-duyurdu-8-bin-659-eserimizi-iade-aliyoruz-1081705561.html
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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet ersoy, turizm, iç turizm, turizm sektörü
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet ersoy, turizm, iç turizm, turizm sektörü

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hanutçuluk turizmin en büyük tehlikelerinden biri

15:31 18.04.2024 (güncellendi: 15:36 18.04.2024)
© AAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada hanutçuluk durumunun çok yaygın olduğunu belirterek bunun turizmin en büyük tehlikelerinden biri olduğunu dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık" dedi.
Yasanın birkaç önemli değişiklik içerdiğini belirten Ersoy, "En önemli değişiklik aslında rehberlikle ilgili bazı kararların Bakanlık yetkisine tekrar geri verilmesi. Onun dışında özellikle yabancı dil sınavlarıyla ilgili bir düzenleme getirildi. Artık ÖSYM'deki kriterler, ÖSYM sınavları baz alınarak yapılıyor" diye konuştu.

'Türk vatandaşlarına ayrıcalık getirdik'

Ersoy, getirilen bir diğer önemli değişikliğin de Türkçe rehberlikle ilgili olduğunu aktardığı açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:

Rehberlik eğitimini tamamlamış kişiler, sınavları başarıyla geçtikten sonra lisan sınavına giriyor. Hangi dillerden başarılı olurlarsa sonuçları kokartlarına işleniyor ve o ülkenin vatandaşları, o dili konuşan ülkenin vatandaşlarına kokartlarında belirtilen lisanlarda rehberlik yapabiliyor. Burada Türk vatandaşları için bir ayrıcalık getirdik. Türk vatandaşlarına hizmet verecek rehberlerin yabancı dil bilmesi artık gerekmiyor. Sadece Türkçe bilmeleri, kendi anadillerini konuşmaları, rehberlikle ilgili eğitimleri tamamlamaları yeterli.

Ersoy, hanutçulukla ilgili rehberlik ruhsatının iptaline varan ve para cezaları içeren yeni yaptırımlar getirdiklerini kaydederek, "En hassas konulardan biri bu. Rehberlik camiasında hanutçuluk diye anılan durum maalesef çok yaygın ve turizmin en büyük tehlikelerinden biri. Gelişmiş turizm ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey yok. Bunun için yasada bazı düzenlemeler yaptık. Gerekirse başka düzenlemeler de yapacağız. Zira bu durum esnafa çok zarar veriyor ve gelirin adaletli bir şekilde dağılımını engelliyor. Biz de bu durumla etkili bir şekilde mücadele etmek için gereken tedbirleri alacağız" ifadelerini kullandı.

'Hedefimiz düynada ilk üçe girmek'

Türkiye'nin turist sayısında dördüncü sıraya kadar yükseldiğinin altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
Hedefimiz dünyada ilk üçe girmek. Bunun için hızlı bir şekilde çeşitli regülasyonlar yapıyoruz. Sadece rehberlikle ilgili düzenlemeler değil, turizm konutlarının düzenlemesinden konaklama tesislerinin belgelendirmesine kadar son dönemde birçok yenilikler getirdik. Bunların adaptasyonu bir süre alıyor. Bunu da Türkiye olarak tamamlayarak 60-100 milyon bandında turist alan ülkeler seviyesine, ülkemizi getirmeyi hedefliyoruz.
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