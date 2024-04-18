https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kievde-karamsar-tablo-ukraynali-subaylar-yazin-cephe-hattinin-cokebilecegi-gorusunde-1082896416.html

Kiev'de karamsar tablo: 'Ukraynalı subaylar, yazın cephe hattının çökebileceği görüşünde'

Kiev'de karamsar tablo: 'Ukraynalı subaylar, yazın cephe hattının çökebileceği görüşünde'

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli üst düzey subayların, Ukrayna ordusundaki ciddi mühimmat yetersizliği ve moral bozukluğu nedeniyle bu yaz cephe hattının... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T11:38+0300

2024-04-18T11:38+0300

2024-04-18T11:42+0300

savunma

ukrayna

ukrayna ordusu

politico

vladimir zelenskiy

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

viktor medvedçuk

mühimmat

ordu

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ABD merkezli Politico gazetesi, Ukrayna ordusundaki sorunların bu yaz cephede yaşanacak süreçlerle ilgili olumsuz beklentileri beraberinde getirdiğini yazdı.Bazı üst düzey subayların cephe hattının bu yaz çökebileceği yönünde karamsar bir öngörüye sahip olduğunu belirten Politico, subayların mühimmat yetersizliği nedeniyle birliklerdeki moral bozukluğu yaşanmasından dolayı endişe olduklarını kaydetti.Gazete, muharebe sahasındaki durumun yakın zamanda değişmemesi durumunda mevcut haliyle Ukrayna'nın 'geçmişte kalacağını' vurguladı.'Batı yaptırımlara çok fazla güveniyor'Bununla beraber Politico, Batı'nın yaptırımlara çok fazla güvendiğini ve izlenen bu politikanın Rusya'yı boyun eğmeye zorlayacağını düşündüğünü yazan Politico, "Batı aynı zamanda Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı olduklarını iddia ederek 'hüsnü kuruntu' yapıyor. Ancak bunun aksine Rus ekonomisi sağlam kaldı ve Putin gücünü pekiştirdi" ifadelerine yer verdi.'Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna tamamen yıkıldı'Ukraynalı muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk, Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna’nın temelinden yıkıldığını belirterek, “Ülkenin bağımsızlığı satıldı” demişti.Ukrayna’da yasaklı Muhalefet Platformu - Yaşam İçin partisinin lideri ve Başka Ukrayna Hareketi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk, Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı yazıda, “Bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Ukrayna halkı Rusya’yla dostluk ve birlik istiyordu, ama her bir Ukrayna devlet başkanı bu yönde söz verse de sonra aksini yaptı. Her bir Ukrayna devlet başkanın yaşadığı dönüşümler, siyasi taklalar ülkeyi yıkıma götürdü. Bu türden altıncı sihirbazdan sonra ülke tamamen yıkıldı, yedincisini hiç kaldıramaz” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuk-zelenskiy-liderligindeki-ukrayna-tamamen-yikildi-1082779477.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, politico, vladimir zelenskiy, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, viktor medvedçuk, mühimmat, ordu, askeri faaliyet