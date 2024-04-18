https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kenyada-helikopter-kazasi-genelkurmay-baskani-ve-10-asker-oldu-1082925388.html

Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

Sputnik Türkiye

Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 asker hayatını kaybetti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T23:35+0300

2024-04-18T23:35+0300

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helikopter

afrika

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Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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