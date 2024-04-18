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Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
Sputnik Türkiye
Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 asker hayatını kaybetti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T23:35+0300
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Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240204/bakan-yerlikayadan-gaziantepteki-helikopter-kazasiyla-ilgili-aciklama-2-pilot-sehit-oldu-1080358243.html
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kenya, helikopter, afrika
kenya, helikopter, afrika

Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü

23:35 18.04.2024 (güncellendi: 23:40 18.04.2024)
© AA / LUIS TATOKenya Başkanı William Ruto (solda) ve Kenya Savunma Kuvvetleri Komutanı General Francis Ogolla
Kenya Başkanı William Ruto (solda) ve Kenya Savunma Kuvvetleri Komutanı General Francis Ogolla - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / LUIS TATO
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Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 asker hayatını kaybetti.
Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.
Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.
Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.
Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
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