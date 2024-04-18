https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kenyada-helikopter-kazasi-genelkurmay-baskani-ve-10-asker-oldu-1082925388.html
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
Sputnik Türkiye
Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 asker hayatını kaybetti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T23:35+0300
2024-04-18T23:35+0300
2024-04-18T23:40+0300
dünya
kenya
helikopter
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082925536_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_d35d75a4e0d66443a250f66c17f60be7.jpg
Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240204/bakan-yerlikayadan-gaziantepteki-helikopter-kazasiyla-ilgili-aciklama-2-pilot-sehit-oldu-1080358243.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082925536_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_ee76690f7d6cea8562103120e260faf7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kenya, helikopter, afrika
kenya, helikopter, afrika
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı ve 10 asker öldü
23:35 18.04.2024 (güncellendi: 23:40 18.04.2024)
Kenya'da helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 asker hayatını kaybetti.
Kenya'da meydana gelen helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla ve 10 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada Genelkurmay Başkanı Ogolla ve 10 askeri personel öldü, 2 asker yaralı kurtuldu.
Devlet Başkanı William Ruto, düzenlediği basın toplantısında, helikopterin havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, kayıplar için büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.
Kazanın yerel saatle 14.20'de meydana geldiğini aktaran Ruto, Kenya Hava Kuvvetlerinin kazanın nedenini belirlemek için olay yerine hava araştırma ekibi gönderdiğini söyledi.
Devlet Başkanı Ruto, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.