Kaçmaya çalışırken yakalanan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi: 'Karadağ’a tapu devri için gidiyordum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeşil enerji dönüşümü, sertifikalandırma ve havacılık sektöründe robotik hizmetleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail kendini güvenlik üzerine inşa eden bir hükümet döneminde en güvensiz dönemini yaşıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde birinci sırada'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:06
83 dk
HABER MASASI
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
18:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
19:12
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
20:14
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
20:37
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kacmaya-calisirken-yakalanan-ronesans-rezidansin-muteahhidi-karadaga-tapu-devri-icin-gidiyordum-1082924847.html
Kaçmaya çalışırken yakalanan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi: 'Karadağ’a tapu devri için gidiyordum'
Kaçmaya çalışırken yakalanan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi: 'Karadağ’a tapu devri için gidiyordum'
Sputnik Türkiye
Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin yargılama başladı. Havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanan rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T23:17+0300
2024-04-18T23:17+0300
türkiye
deprem
deprem
hatay
müteahhit
rönesans
rönesans
mehmet yaşar çoşkun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082924139_0:261:572:583_1920x0_80_0_0_a010cd5b53eafb21445b538a6bd9fc8a.jpg
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz ve 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına başlandı.Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Tutuklu yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz inşaat teknikeri İ.D. ile müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.Tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmaya diğer tutuksuz sanık şantiye şefi B.M. gelmedi.'Bugüne kadar mesleğimde ilkeli ve dürüst olarak çalıştım'Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Rönesans Rezidans'ın yapım sürecinde tüm prosedürleri eksiksiz yerine getirdiğini" öne sürdü.Antakya'da 41 yıldır mimarlık yaptığını ifade eden Coşkun, "Bugüne kadar mesleğimde ilkeli ve dürüst olarak çalıştım. Binayı yaparken hazır beton olarak C30 kullandım. Elle beton dökmedik. Masraflardan kaçınmadık, kaliteli malzemeler kullandık. Daha önce de Antakya'da birçok binalar yaptım, hiçbiri yıkılmadı. Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili bilirkişi raporları gerçeği göstermemektedir" şeklinde savunma yaptı.Coşkun, yurt dışına kaçarken yakalanmasına ilişkin, "Karadağ'a tapu devri için gidiyordum. Hatam varsa en üst cezayı almaya razıyım. Bankadan yüklü miktarda para çekmedim ihtiyacım olan kadar 2 bankadan toplamda 20 bin 700 euro çektim” dedi.Diğer sanıklar da suçlamaları reddettiMehmet Haşim Eraslan da Rönesans Rezidans'ın inşaatındaki denetimin, ortağı O.Ç. tarafından yapıldığını kendisinin de ara ara denetime gittiğini kaydetti.Denetçi olarak görevinin gerektirdiği tüm şartları yerine getirdiğini öne süren Eraslan, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.Kontrol elemanı Önder Altun ise Rönesans Rezidans'ı hatırlamadığını ve inşaatında çalışmadığını ileri sürdü.Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise duruşma sırasında rahatsızlanınca salona sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından Seküçoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından duruşmaya yeniden katılan Seküçoğlu, uygulama denetçisi olmadığı için evraklarda imzasının bulunmadığını iddia etti.Proje uygulama görevinde kusur bulunmadığını savunan Seküçoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.Tutuksuz sanıklar İ.D. ve A.K. de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti. Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmiştiHatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu, 1'i firari ve 3'ü tutuksuz toplam 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar cezası istemiyle dava açılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/depremde-ronesans-rezidansta-hayatini-kaybeden-269-kisi-anildi-1080478876.html
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082924139_0:207:572:636_1920x0_80_0_0_f23bcbdef778ecc187700aa51822bd2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, deprem, hatay, müteahhit, rönesans, rönesans, mehmet yaşar çoşkun
deprem, deprem, hatay, müteahhit, rönesans, rönesans, mehmet yaşar çoşkun

Kaçmaya çalışırken yakalanan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi: 'Karadağ’a tapu devri için gidiyordum'

23:17 18.04.2024
© İHA / IHAYurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Rönesans Rezidans’ın müteahhitti
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Rönesans Rezidans’ın müteahhitti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© İHA / IHA
Abone ol
Rönesans Rezidans'ın depremde yıkılmasına ilişkin yargılama başladı. Havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanan rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun, "Karadağ’a tapu devri için gidiyordum. Hatam varsa en üst cezayı almaya razıyım. Bankadan yüklü miktarda para çekmedim ihtiyacım olan kadar 2 bankadan toplamda 20 bin 700 euro çektim” dedi.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz ve 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına başlandı.
Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuklu yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz inşaat teknikeri İ.D. ile müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.
Tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin de SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmaya diğer tutuksuz sanık şantiye şefi B.M. gelmedi.

'Bugüne kadar mesleğimde ilkeli ve dürüst olarak çalıştım'

Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Rönesans Rezidans'ın yapım sürecinde tüm prosedürleri eksiksiz yerine getirdiğini" öne sürdü.
Antakya'da 41 yıldır mimarlık yaptığını ifade eden Coşkun, "Bugüne kadar mesleğimde ilkeli ve dürüst olarak çalıştım. Binayı yaparken hazır beton olarak C30 kullandım. Elle beton dökmedik. Masraflardan kaçınmadık, kaliteli malzemeler kullandık. Daha önce de Antakya'da birçok binalar yaptım, hiçbiri yıkılmadı. Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili bilirkişi raporları gerçeği göstermemektedir" şeklinde savunma yaptı.
Coşkun, yurt dışına kaçarken yakalanmasına ilişkin, "Karadağ'a tapu devri için gidiyordum. Hatam varsa en üst cezayı almaya razıyım. Bankadan yüklü miktarda para çekmedim ihtiyacım olan kadar 2 bankadan toplamda 20 bin 700 euro çektim” dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti

Mehmet Haşim Eraslan da Rönesans Rezidans'ın inşaatındaki denetimin, ortağı O.Ç. tarafından yapıldığını kendisinin de ara ara denetime gittiğini kaydetti.
Denetçi olarak görevinin gerektirdiği tüm şartları yerine getirdiğini öne süren Eraslan, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Kontrol elemanı Önder Altun ise Rönesans Rezidans'ı hatırlamadığını ve inşaatında çalışmadığını ileri sürdü.
Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise duruşma sırasında rahatsızlanınca salona sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından Seküçoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından duruşmaya yeniden katılan Seküçoğlu, uygulama denetçisi olmadığı için evraklarda imzasının bulunmadığını iddia etti.
Proje uygulama görevinde kusur bulunmadığını savunan Seküçoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.
Tutuksuz sanıklar İ.D. ve A.K. de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi. Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.
Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu, 1'i firari ve 3'ü tutuksuz toplam 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar cezası istemiyle dava açılmıştı.
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedenler anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
MULTİMEDYA
Depremde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden 269 kişi anıldı
6 Şubat, 20:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала