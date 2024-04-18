https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/japonyadaki-depremin-bilancosu-netlesti-11-kisi-yaralandi-1082902431.html

Japonya’daki depremin bilançosu netleşti: 11 kişi yaralandı

Japonya’daki depremin bilançosu netleşti: 11 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

2024’e yaklaşık 236 kişinin hayatına mal olan deprem felaketiyle giren Japonya, dün gece yeniden sallanırken, meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en az... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T13:48+0300

2024-04-18T13:48+0300

2024-04-18T13:48+0300

dünya

japonya

deprem

doğal afet

can kaybı

asya

sarsıntı

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Japonya'da dün meydana gelen ve Ehime, Kochi ve Oita eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı.Yerel yetkililer ve itfaiye teşkilatlarından edinilen bilgilere göre Ehime eyaletinde 7, Kochi eyaletinde 2 ve Oita eyaletinde 2 olmak üzere toplam 11 kişi deprem nedeniyle yaralandı.Depremden etkilenen bazı bölgelerde su borularının patlaması nedeniyle geçici su kesintisi yaşandığı açıklanırken, birçok yapı ve otoyolda da maddi hasar meydana geldiği bildirildi.Tsunami riski oluşmamıştıJaponya’nın Kyushu ve Shikoku adalarını ayıran Bungo Boğazı açıklarında dün yerel saat ile 23.14’te 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının 39 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı belirtmişti. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Ehime, Kochi ve Oita eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedilmişti.Artçı sarsıntılar sürdüJaponya'nın batısında Ehime eyaleti açıklarındaki Bungo-suido Boğazı'nda dün gece meydana gelen depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre 6,6 büyüklüğündeki deprem dün gece yerel saatle 23.14'te, 5 büyüklüğündeki deprem ise 23.19'da meydana geldi.Ehime, Koçi, Oita ve Hiroşima eyaletlerinde hissedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Yerel saatle 23.27 ile bu sabah 06.42 arasında 15'ten fazla ve büyüklüğü 3 ila 4,3 arasında değişen artçı sarsıntılar kayda geçti.Gelecek bir hafta içinde artçı sarsıntıların sürebileceği ve toprak kaymalarının yaşanabileceğine yönelik bölge halkı uyarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240128/japonyadaki-depremlerde-yasamini-yitirenlerin-sayisi-236ya-cikti-1080111134.html

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japonya, deprem, doğal afet, can kaybı, asya, sarsıntı