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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/dunyanin-nadir-antik-eserleri-arasinda-yer-alan-medusa-mozaigi-yeniden-ziyarete-acildi-1082907833.html
Dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı
Dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı
Sputnik Türkiye
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan yaklaşık 2000 yıllık... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Medusa mozaiği Kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.Mozaik, Antik Dönem'de konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan odeonun ortasında yer alıyor.
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medusa mozaiği, burdur, antik eser, kibyra, фото
medusa mozaiği, burdur, antik eser, kibyra, фото

Dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı

16:07 18.04.2024
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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.
Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Medusa mozaiği Kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.
Mozaik, Antik Dönem'de konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan odeonun ortasında yer alıyor.
© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

Mozaik, Antik Dönem'de konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan odeonun ortasında yer alıyor.

Mozaik, Antik Dönem&#x27;de konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan odeonun ortasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

Mozaik, Antik Dönem'de konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan odeonun ortasında yer alıyor.

© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

Medusa, M.S 1. yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide "Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine" inanılan "yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar" olarak biliniyor.

Medusa, M.S 1. yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide &quot;Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine&quot; inanılan &quot;yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar&quot; olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

Medusa, M.S 1. yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide "Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine" inanılan "yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar" olarak biliniyor.

© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın 10 ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatıldı.

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın 10 ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatıldı. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın 10 ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatıldı.

© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

"Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edildi.

&quot;Opus Sectile&quot; tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edildi. - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti

"Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edildi.

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