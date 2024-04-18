https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/burkina-faso-uc-fransiz-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1082896770.html

Burkina Faso, üç Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Burkina Faso, üç Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Sputnik Türkiye

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Fransız Büyükelçiliği'ne bir nota göndererek üç Fransız diplomatı 'yıkıcı faaliyetler' nedeniyle istenmeyen kişi ilan... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T12:07+0300

2024-04-18T12:07+0300

2024-04-18T12:09+0300

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Gönderilen belgeye göre diplomatların '48 saat içinde' ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.Mart 2023'te Burkina Faso yetkilileri Fransa ile 60 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan askeri yardım anlaşmasının feshedildiğini duyurmuş ve ayrıca Fransız askeri personelinin bir ay içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini Paris'e bildirmişti.Ocak ayı başında Fransız yayın kuruluşu Radio France Internationale, Paris diplomasisinin 2023'te Afrika'daki etkisinin çoğunu kaybettiğini belirterek, "Eski müttefikler, bir dizi askeri darbe ve genel siyasi kargaşanın ardından dış politika çabalarını başka yerlere yöneltti" cümlesine yer vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240302/burkina-faso-disisleri-bakani-rusya-ile-olan-ortakligimizi-surdurecegiz--1081298316.html

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