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Burkina Faso, üç Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Burkina Faso, üç Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Sputnik Türkiye
Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Fransız Büyükelçiliği'ne bir nota göndererek üç Fransız diplomatı 'yıkıcı faaliyetler' nedeniyle istenmeyen kişi ilan... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T12:07+0300
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Gönderilen belgeye göre diplomatların '48 saat içinde' ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.Mart 2023'te Burkina Faso yetkilileri Fransa ile 60 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan askeri yardım anlaşmasının feshedildiğini duyurmuş ve ayrıca Fransız askeri personelinin bir ay içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini Paris'e bildirmişti.Ocak ayı başında Fransız yayın kuruluşu Radio France Internationale, Paris diplomasisinin 2023'te Afrika'daki etkisinin çoğunu kaybettiğini belirterek, "Eski müttefikler, bir dizi askeri darbe ve genel siyasi kargaşanın ardından dış politika çabalarını başka yerlere yöneltti" cümlesine yer vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240302/burkina-faso-disisleri-bakani-rusya-ile-olan-ortakligimizi-surdurecegiz--1081298316.html
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burkina faso, fransa, güney afrika, persona non grata

Burkina Faso, üç Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

12:07 18.04.2024 (güncellendi: 12:09 18.04.2024)
© AFP 2023 / -Burkina Faso cunta lideri İbrahim Traore
Burkina Faso cunta lideri İbrahim Traore - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / -
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Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Fransız Büyükelçiliği'ne bir nota göndererek üç Fransız diplomatı 'yıkıcı faaliyetler' nedeniyle istenmeyen kişi ilan ettiğini bildirdi.
Gönderilen belgeye göre diplomatların '48 saat içinde' ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.
Mart 2023'te Burkina Faso yetkilileri Fransa ile 60 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan askeri yardım anlaşmasının feshedildiğini duyurmuş ve ayrıca Fransız askeri personelinin bir ay içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini Paris'e bildirmişti.
Ocak ayı başında Fransız yayın kuruluşu Radio France Internationale, Paris diplomasisinin 2023'te Afrika'daki etkisinin çoğunu kaybettiğini belirterek, "Eski müttefikler, bir dizi askeri darbe ve genel siyasi kargaşanın ardından dış politika çabalarını başka yerlere yöneltti" cümlesine yer vermişti.
Burkina Faso’nun Dışişleri Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Jean Marie Karamoko Traore forumda Sputnik'in sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2024
DÜNYA
Burkina Faso Dışişleri Bakanı: Rusya ile özel bir ortaklığa sahibiz ve bunu sürdüreceğiz
2 Mart, 16:13
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