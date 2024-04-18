https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bricste-gozu-olan-ulkelerin-sayisi-artiriyor-kolombiya-en-kisa-surede-uye-olmak-istiyor-1082901456.html
BRICS’te gözü olan ülkelerin sayısı artırıyor: Kolombiya en kısa sürede üye olmak istiyor
BRICS’te gözü olan ülkelerin sayısı artırıyor: Kolombiya en kısa sürede üye olmak istiyor
Sputnik Türkiye
Yeni dünya düzeninin en güçlü savunucusu olarak görülen BRICS'e üye olmak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Kolombiya lideri Gustavo Petro en kısa sürede... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T13:21+0300
2024-04-18T13:21+0300
2024-04-18T13:23+0300
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Kolombiya lideri Gustavo Petro en kısa sürede BRICS’e tam üye olmak istediklerini duyurdu. Brezilyalı mevkidaşı Lula da bu konuda Kolombiya’ya destek olacaklarını belirtti.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın başkent Bogota’da gerçekleştirdiği görüşmede kabul edilen ortak açıklamada, Kolombiya’nın en kısa sürede BRICS’e tam üye olmaya ilgi duyduğu ve adaylığının Brezil tarafından ilerletileceği ifade edildi.Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamanın metninde, “Başkan Petro, Kolombiya’nın en kısa sürede BRICS’e tam üye olarak katılmaya ilgi duyduğunu dile getirdi. Başkan Lula da bu girişimi memnuniyetle karşılayarak Kolombiya’nın adaylığını ilerletme sözünü verdi” ifadesine yer verildi.Geçen mart ayında Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, BRICS’e üye olmayı planladıklarını açıklamıştı.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 16 Haziran 2009’da kurulan BRICS, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya’nın katılımıyla genişlemişti.BRICS nedir? Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri? Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/brics-10-uyeye-ulasti-dolar-hegemonyasinin-tehditlerine-karsi-ortak-para-birimi-birincil-onemde--1079324166.html
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BRICS’te gözü olan ülkelerin sayısı artırıyor: Kolombiya en kısa sürede üye olmak istiyor
13:21 18.04.2024 (güncellendi: 13:23 18.04.2024)
Yeni dünya düzeninin en güçlü savunucusu olarak görülen BRICS'e üye olmak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Kolombiya lideri Gustavo Petro en kısa sürede BRICS’e tam üye olmak istediklerini duyurdu.
Kolombiya lideri Gustavo Petro en kısa sürede BRICS’e tam üye olmak istediklerini duyurdu. Brezilyalı mevkidaşı Lula da bu konuda Kolombiya’ya destek olacaklarını belirtti.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın başkent Bogota’da gerçekleştirdiği görüşmede kabul edilen ortak açıklamada, Kolombiya’nın en kısa sürede BRICS’e tam üye olmaya ilgi duyduğu ve adaylığının Brezil tarafından ilerletileceği ifade edildi.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamanın metninde, “Başkan Petro, Kolombiya’nın en kısa sürede BRICS’e tam üye olarak katılmaya ilgi duyduğunu dile getirdi. Başkan Lula da bu girişimi memnuniyetle karşılayarak Kolombiya’nın adaylığını ilerletme sözünü verdi” ifadesine yer verildi.
Geçen mart ayında Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, BRICS’e üye olmayı planladıklarını açıklamıştı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 16 Haziran 2009’da kurulan BRICS, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya’nın katılımıyla genişlemişti.
Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.
Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacak
Rusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.
BRICS ülkeleri hangileri?
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.