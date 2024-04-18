https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bricste-gozu-olan-ulkelerin-sayisi-artiriyor-kolombiya-en-kisa-surede-uye-olmak-istiyor-1082901456.html

BRICS’te gözü olan ülkelerin sayısı artırıyor: Kolombiya en kısa sürede üye olmak istiyor

BRICS’te gözü olan ülkelerin sayısı artırıyor: Kolombiya en kısa sürede üye olmak istiyor

Sputnik Türkiye

Yeni dünya düzeninin en güçlü savunucusu olarak görülen BRICS'e üye olmak isteyen ülke sayısı giderek artıyor. Kolombiya lideri Gustavo Petro en kısa sürede... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T13:21+0300

2024-04-18T13:21+0300

2024-04-18T13:23+0300

dünya

kolombiya

brezilya

brics

gustavo petro

rusya

çin

hindistan

güney amerika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/17/1074871406_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_01e86666669c58720f108055c2d5ba80.jpg

Kolombiya lideri Gustavo Petro en kısa sürede BRICS’e tam üye olmak istediklerini duyurdu. Brezilyalı mevkidaşı Lula da bu konuda Kolombiya’ya destek olacaklarını belirtti.Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın başkent Bogota’da gerçekleştirdiği görüşmede kabul edilen ortak açıklamada, Kolombiya’nın en kısa sürede BRICS’e tam üye olmaya ilgi duyduğu ve adaylığının Brezil tarafından ilerletileceği ifade edildi.Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamanın metninde, “Başkan Petro, Kolombiya’nın en kısa sürede BRICS’e tam üye olarak katılmaya ilgi duyduğunu dile getirdi. Başkan Lula da bu girişimi memnuniyetle karşılayarak Kolombiya’nın adaylığını ilerletme sözünü verdi” ifadesine yer verildi.Geçen mart ayında Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, BRICS’e üye olmayı planladıklarını açıklamıştı.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 16 Haziran 2009’da kurulan BRICS, 1 Ocak 2024’ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya’nın katılımıyla genişlemişti.BRICS nedir? Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri? Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/brics-10-uyeye-ulasti-dolar-hegemonyasinin-tehditlerine-karsi-ortak-para-birimi-birincil-onemde--1079324166.html

kolombiya

brezilya

rusya

çin

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brics ülkeleri, brics üyeleri, brıcs ne kadar, brics nedir