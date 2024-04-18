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Botsvana Devlet Başkanı Avrupa'yı eleştirdi: 'Fillere insanlardan daha fazla değer veriyorlar'
Botsvana Devlet Başkanı Avrupa'yı eleştirdi: 'Fillere insanlardan daha fazla değer veriyorlar'
Sputnik Türkiye
Botsvana Devlet Başkanı Masisi Batılıları filleri evcil hayvan olarak görmekle eleştirdiği açıklamasında pek çok Avrupalının fillerin yaşamına, etraflarında... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi bir süre önce Almanya ve İngiltere'nin kaçak avcılıkla ilgili endişeler nedeniyle av ganimeti ithalatına daha sıkı kontroller getirmeyi önermesi üzerine bu ülkelere 30.000 fil göndermekle tehdit etmişti.Masisi verdiği demeçte, dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan Botsvana'nın demokratik bir seçimle avcılığa izin verdiğini belirterek ayrıca ülkesine fil nüfusunu nasıl yöneteceğini söylemek isteyen Avrupa ülkelerinin avlanmaya alternatifler sunmasını talep etti.Masisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Başkan Masisi aynı zamanda, Avrupalılar fillerin arasında yaşaması halinde kendileriyle aynı şekilde tepki vereceklerini belirterek, "Belki daha acımasız olabilirler çünkü bizden çok daha güçlü bir silah kültürüne sahipler" dedi.Masisi, "Düşünün, gece keçilerinizi toplamaya çalışıyorsunuz, karşınıza bir fil çıkıyor ve size saldırıyor. Bir filden kaçamazsınız. Sizi bir patatesi ezdiğinizde ezdiğiniz gibi ezerler. Balık ve patates kızartması ya da patates püresi yiyenlerin anlayabileceği bir ifade kullanmaya çalışıyorum. Bu oldukça üzücü" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/botsvana-almanyayi-tehdit-etti-20-bin-fil-gonderelim-1082421303.html
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botsvana, fil, ingiltere, almanya, avrupa, batı, hyde park, avcılık, mokgweetsi masisi
botsvana, fil, ingiltere, almanya, avrupa, batı, hyde park, avcılık, mokgweetsi masisi

Botsvana Devlet Başkanı Avrupa'yı eleştirdi: 'Fillere insanlardan daha fazla değer veriyorlar'

11:49 18.04.2024
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Multimedya arşivine gidinFil
Fil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
Multimedya arşivine gidin
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Botsvana Devlet Başkanı Masisi Batılıları filleri evcil hayvan olarak görmekle eleştirdiği açıklamasında pek çok Avrupalının fillerin yaşamına, etraflarında yaşayan insanlardan daha fazla değer verdiğini dile getirdi.
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi bir süre önce Almanya ve İngiltere'nin kaçak avcılıkla ilgili endişeler nedeniyle av ganimeti ithalatına daha sıkı kontroller getirmeyi önermesi üzerine bu ülkelere 30.000 fil göndermekle tehdit etmişti.
Masisi verdiği demeçte, dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan Botsvana'nın demokratik bir seçimle avcılığa izin verdiğini belirterek ayrıca ülkesine fil nüfusunu nasıl yöneteceğini söylemek isteyen Avrupa ülkelerinin avlanmaya alternatifler sunmasını talep etti.
Masisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Avrupalıların bu filleri evcil hayvan olarak düşündüklerini, birçoğunun bu filleri insan olarak gördüğünü ve çoğunun bu fillerin değerini Botsvana'daki insan yaşamından daha üstün olarak algıladığını hissediyorum. Neden bir an için onlarla birlikte yaşamayı deneyimlemeyelim? İşte bu yüzden Hyde Park'ta bulunmaları için onlara bu teklif yapıldı.
Başkan Masisi aynı zamanda, Avrupalılar fillerin arasında yaşaması halinde kendileriyle aynı şekilde tepki vereceklerini belirterek, "Belki daha acımasız olabilirler çünkü bizden çok daha güçlü bir silah kültürüne sahipler" dedi.
Masisi, "Düşünün, gece keçilerinizi toplamaya çalışıyorsunuz, karşınıza bir fil çıkıyor ve size saldırıyor. Bir filden kaçamazsınız. Sizi bir patatesi ezdiğinizde ezdiğiniz gibi ezerler. Balık ve patates kızartması ya da patates püresi yiyenlerin anlayabileceği bir ifade kullanmaya çalışıyorum. Bu oldukça üzücü" açıklamasında bulundu.
Fil, filler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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