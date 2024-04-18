https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bddkdan-yonetmelik-degisikligi-250-lira-olarak-uygulanan-tutar-1000-lira-olarak-guncellendi-1082917678.html

BDDK'dan yönetmelik değişikliği: 250 lira olarak uygulanan tutar 1000 lira olarak güncellendi

BDDK'dan yönetmelik değişikliği: 250 lira olarak uygulanan tutar 1000 lira olarak güncellendi

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T19:37+0300

2024-04-18T19:37+0300

2024-04-18T19:38+0300

türkiye

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

yönetmelik

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BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin' 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 2018'den beri '250 lira' olarak uygulanan tutarın '1000 lira' olarak güncellenmesine karar verdi.Açıklamaya göre, kararın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Kuruluş Birliklerine duyurulması ve kurumun internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı.

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Sputnik Türkiye

bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), yönetmelik