https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bddkdan-yonetmelik-degisikligi-250-lira-olarak-uygulanan-tutar-1000-lira-olarak-guncellendi-1082917678.html
BDDK'dan yönetmelik değişikliği: 250 lira olarak uygulanan tutar 1000 lira olarak güncellendi
BDDK'dan yönetmelik değişikliği: 250 lira olarak uygulanan tutar 1000 lira olarak güncellendi
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T19:37+0300
2024-04-18T19:37+0300
2024-04-18T19:38+0300
türkiye
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
yönetmelik
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BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin' 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 2018'den beri '250 lira' olarak uygulanan tutarın '1000 lira' olarak güncellenmesine karar verdi.Açıklamaya göre, kararın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Kuruluş Birliklerine duyurulması ve kurumun internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), yönetmelik
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), yönetmelik
BDDK'dan yönetmelik değişikliği: 250 lira olarak uygulanan tutar 1000 lira olarak güncellendi
19:37 18.04.2024 (güncellendi: 19:38 18.04.2024)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeliğinde değişikliğe gitti.
BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin' 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 2018'den beri '250 lira' olarak uygulanan tutarın '1000 lira' olarak güncellenmesine karar verdi.
Açıklamaya göre, kararın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Kuruluş Birliklerine duyurulması ve kurumun internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı.