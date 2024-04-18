https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abdli-asker-birliklerin-nijerden-cekilmesi-konusunda-kongreden-yardim-istedi-1082911091.html

ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi

ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi

Sputnik Türkiye

Nijer’de görev yapan bir ABD askerinin Kongre’ye yazdığı mektupta, büyükelçilik çalışanlarının şüpheli faaliyetlerini inceleme ve askerlerin tahliyesine... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T16:34+0300

2024-04-18T16:34+0300

2024-04-18T16:34+0300

dünya

nijer

abd askeri

kongre

afrika

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Washington Post gazetesinin yayınladığı mektubun metninde, “Nijer’in ülkede kalıcı askeri varlık istemediği ortada ve bize gitmemiz gerektiği bildirildi. Halihazırda ülkede yaklaşık bin 100 ABD askeri bulunuyor ve bunlar, ailelerinin yanına dönmek yerine rehine haline geldi. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, askerleri tahliye etme planlarının nasıl olacağını Nijer’e bildirmeyerek başarısız diplomasi sürdürmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı askere göre, ABD’nin Nijer’deki Büyükelçiliği’nin çalışanları 'iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu görümünü oluşturmak' amacıyla bilerek istihbarat bilgilerini sakladı ve ABD askerleriyle ilişkilerde şeffaflığı koruyamadı. Ayrıca Büyükelçiliğin, Nijer’in Amerikalılara artık vize vermediği konusunda ABD Savunma Bakanlığını bilgilendirmediği, bunun da askeri personelin tahliyesini daha da zorlaştırdığı belirtildi.Büyükelçiliğin bu davranışının ABD’nin diğer Afrika ülkeleriyle ilişkileri ve bölgedeki personelin güvenliği için potansiyel sonuçlara sahip olduğunu kaydeden asker, Kongre’ye bu meseleyi titizlikle incelemeleri ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısında bulundu.Nijer’de iktidarı ele geçiren isyancılar, ABD’li askerlere ülkede bulunma fırsatını veren anlaşmayı iptal etmişti. İptal kararına hiçbir sebep gösterilmemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240317/1000-abd-askeri-bulunuyordu-nijer-abd-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1081763629.html

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nijer, abd askeri, kongre, afrika