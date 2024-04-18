https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abdli-asker-birliklerin-nijerden-cekilmesi-konusunda-kongreden-yardim-istedi-1082911091.html
ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi
ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi
Sputnik Türkiye
Nijer’de görev yapan bir ABD askerinin Kongre’ye yazdığı mektupta, büyükelçilik çalışanlarının şüpheli faaliyetlerini inceleme ve askerlerin tahliyesine... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:34+0300
2024-04-18T16:34+0300
2024-04-18T16:34+0300
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nijer
abd askeri
kongre
afrika
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Washington Post gazetesinin yayınladığı mektubun metninde, “Nijer’in ülkede kalıcı askeri varlık istemediği ortada ve bize gitmemiz gerektiği bildirildi. Halihazırda ülkede yaklaşık bin 100 ABD askeri bulunuyor ve bunlar, ailelerinin yanına dönmek yerine rehine haline geldi. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, askerleri tahliye etme planlarının nasıl olacağını Nijer’e bildirmeyerek başarısız diplomasi sürdürmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı askere göre, ABD’nin Nijer’deki Büyükelçiliği’nin çalışanları 'iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu görümünü oluşturmak' amacıyla bilerek istihbarat bilgilerini sakladı ve ABD askerleriyle ilişkilerde şeffaflığı koruyamadı. Ayrıca Büyükelçiliğin, Nijer’in Amerikalılara artık vize vermediği konusunda ABD Savunma Bakanlığını bilgilendirmediği, bunun da askeri personelin tahliyesini daha da zorlaştırdığı belirtildi.Büyükelçiliğin bu davranışının ABD’nin diğer Afrika ülkeleriyle ilişkileri ve bölgedeki personelin güvenliği için potansiyel sonuçlara sahip olduğunu kaydeden asker, Kongre’ye bu meseleyi titizlikle incelemeleri ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısında bulundu.Nijer’de iktidarı ele geçiren isyancılar, ABD’li askerlere ülkede bulunma fırsatını veren anlaşmayı iptal etmişti. İptal kararına hiçbir sebep gösterilmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240317/1000-abd-askeri-bulunuyordu-nijer-abd-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1081763629.html
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nijer, abd askeri, kongre, afrika
nijer, abd askeri, kongre, afrika
ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi
Nijer’de görev yapan bir ABD askerinin Kongre’ye yazdığı mektupta, büyükelçilik çalışanlarının şüpheli faaliyetlerini inceleme ve askerlerin tahliyesine yardımcı olma talebinde bulundu.
Washington Post gazetesinin yayınladığı mektubun metninde, “Nijer’in ülkede kalıcı askeri varlık istemediği ortada ve bize gitmemiz gerektiği bildirildi. Halihazırda ülkede yaklaşık bin 100 ABD askeri bulunuyor ve bunlar, ailelerinin yanına dönmek yerine rehine haline geldi. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, askerleri tahliye etme planlarının nasıl olacağını Nijer’e bildirmeyerek başarısız diplomasi sürdürmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.
ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı askere göre, ABD’nin Nijer’deki Büyükelçiliği’nin çalışanları 'iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu görümünü oluşturmak' amacıyla bilerek istihbarat bilgilerini sakladı ve ABD askerleriyle ilişkilerde şeffaflığı koruyamadı. Ayrıca Büyükelçiliğin, Nijer’in Amerikalılara artık vize vermediği konusunda ABD Savunma Bakanlığını bilgilendirmediği, bunun da askeri personelin tahliyesini daha da zorlaştırdığı belirtildi.
Büyükelçiliğin bu davranışının ABD’nin diğer Afrika ülkeleriyle ilişkileri ve bölgedeki personelin güvenliği için potansiyel sonuçlara sahip olduğunu kaydeden asker, Kongre’ye bu meseleyi titizlikle incelemeleri ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısında bulundu.
Nijer’de iktidarı ele geçiren isyancılar, ABD’li askerlere ülkede bulunma fırsatını veren anlaşmayı iptal etmişti. İptal kararına hiçbir sebep gösterilmemişti.