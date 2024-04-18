ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeşil enerji dönüşümü, sertifikalandırma ve havacılık sektöründe robotik hizmetleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde birinci sırada'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:06
83 dk
HABER MASASI
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
18:22
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
20:28
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abdli-asker-birliklerin-nijerden-cekilmesi-konusunda-kongreden-yardim-istedi-1082911091.html
ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi
ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi
Sputnik Türkiye
Nijer’de görev yapan bir ABD askerinin Kongre’ye yazdığı mektupta, büyükelçilik çalışanlarının şüpheli faaliyetlerini inceleme ve askerlerin tahliyesine... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:34+0300
2024-04-18T16:34+0300
dünya
nijer
abd askeri
kongre
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082907946_0:61:1201:736_1920x0_80_0_0_04ad7d93607bd596380ab72f21d74cc4.png
Washington Post gazetesinin yayınladığı mektubun metninde, “Nijer’in ülkede kalıcı askeri varlık istemediği ortada ve bize gitmemiz gerektiği bildirildi. Halihazırda ülkede yaklaşık bin 100 ABD askeri bulunuyor ve bunlar, ailelerinin yanına dönmek yerine rehine haline geldi. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, askerleri tahliye etme planlarının nasıl olacağını Nijer’e bildirmeyerek başarısız diplomasi sürdürmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı askere göre, ABD’nin Nijer’deki Büyükelçiliği’nin çalışanları 'iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu görümünü oluşturmak' amacıyla bilerek istihbarat bilgilerini sakladı ve ABD askerleriyle ilişkilerde şeffaflığı koruyamadı. Ayrıca Büyükelçiliğin, Nijer’in Amerikalılara artık vize vermediği konusunda ABD Savunma Bakanlığını bilgilendirmediği, bunun da askeri personelin tahliyesini daha da zorlaştırdığı belirtildi.Büyükelçiliğin bu davranışının ABD’nin diğer Afrika ülkeleriyle ilişkileri ve bölgedeki personelin güvenliği için potansiyel sonuçlara sahip olduğunu kaydeden asker, Kongre’ye bu meseleyi titizlikle incelemeleri ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısında bulundu.Nijer’de iktidarı ele geçiren isyancılar, ABD’li askerlere ülkede bulunma fırsatını veren anlaşmayı iptal etmişti. İptal kararına hiçbir sebep gösterilmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240317/1000-abd-askeri-bulunuyordu-nijer-abd-ile-askeri-isbirligi-anlasmasini-feshetti-1081763629.html
nijer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082907946_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_02c7cbc099ee70281fafffacb2d00731.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijer, abd askeri, kongre, afrika
nijer, abd askeri, kongre, afrika

ABD'li asker, birliklerin Nijer'den çekilmesi konusunda Kongre'den yardım istedi

16:34 18.04.2024
Nijer asker
Nijer asker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
Abone ol
Nijer’de görev yapan bir ABD askerinin Kongre’ye yazdığı mektupta, büyükelçilik çalışanlarının şüpheli faaliyetlerini inceleme ve askerlerin tahliyesine yardımcı olma talebinde bulundu.
Washington Post gazetesinin yayınladığı mektubun metninde, “Nijer’in ülkede kalıcı askeri varlık istemediği ortada ve bize gitmemiz gerektiği bildirildi. Halihazırda ülkede yaklaşık bin 100 ABD askeri bulunuyor ve bunlar, ailelerinin yanına dönmek yerine rehine haline geldi. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, askerleri tahliye etme planlarının nasıl olacağını Nijer’e bildirmeyerek başarısız diplomasi sürdürmeye devam ediyor” ifadesine yer verildi.
ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı askere göre, ABD’nin Nijer’deki Büyükelçiliği’nin çalışanları 'iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu görümünü oluşturmak' amacıyla bilerek istihbarat bilgilerini sakladı ve ABD askerleriyle ilişkilerde şeffaflığı koruyamadı. Ayrıca Büyükelçiliğin, Nijer’in Amerikalılara artık vize vermediği konusunda ABD Savunma Bakanlığını bilgilendirmediği, bunun da askeri personelin tahliyesini daha da zorlaştırdığı belirtildi.
Büyükelçiliğin bu davranışının ABD’nin diğer Afrika ülkeleriyle ilişkileri ve bölgedeki personelin güvenliği için potansiyel sonuçlara sahip olduğunu kaydeden asker, Kongre’ye bu meseleyi titizlikle incelemeleri ve sorumlulardan hesap sormaları çağrısında bulundu.
Nijer’de iktidarı ele geçiren isyancılar, ABD’li askerlere ülkede bulunma fırsatını veren anlaşmayı iptal etmişti. İptal kararına hiçbir sebep gösterilmemişti.
Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
DÜNYA
ABD'nin en büyük üssü burada bulunuyordu: Nijer, ABD ile askeri işbirliği anlaşmasını feshetti
17 Mart, 12:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала