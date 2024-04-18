Birçok veriyi ve değişkeni kullanarak pamuk fiyatlarını tahmin edebilen Türk yapay zeka modeli

“Bu proje bir ihtiyaçtan doğdu. Ortağım Emre Balduk, tekstilci bir aileden geliyor. Çiftçilikten başlamışlar. Şu anda iplik üretim tesisleri var. Ortalama bir iplik üretim tesisi yılda yaklaşık 20 bin ton pamuk tüketiyor. Pamuk borsada kağıt olarak işlem gören bir ürün. Küreselde de bir fiyatlaması söz konusu. Bir yandan siparşiler alınıp üretim yapılırken, diğer yandan da pamuğu en doğru zamanda en doğru fiyata almak çok önemli bir ihtiyaca dönüşmüş. Emre ile bu konuda görüştük. Bir Tübitak projesi yapmaya karar verdik bu konuda; yani pamuk piyasalarının takip edilmesi ve pamuk fiyatının tahmin edilmesiyle ilgili. İkimiz de Kahramanmaraş’lıyız. Kahramanmaraş, tekstilde önemli bir şehir. Tekstil dev bir sektör: 1,7 trilyon dolarlık bir hacim var. Kahramanmaraş da dünyadaki pamuk ipliğinin yüzde 36’sını üreten çok önemli bir nokta. O yüzden tekstil ile hep iç içeydik.

Pamuk da şöyle bir ürün: insanın temel ihtiyaçlarından birisi giyinmek. Tekstil sektörü zaten bunu karşılıyor. Tekstilde kullanılan liflerin de yüzde 31’i pamuk lifleri. Pamuk da tekstilde bir noktada ana hammadde diyebiliriz. Tekstil tarafında böyle bir ihtiyaç oluştu. Uzun yıllardır yazılım sektöründeyim. Kurucu ortağı olduğum üç yazılım şirketi var. Yapay zeka da son 3-4 senedir oldukça gündemimizdeydi. Farklı sektörlerde projelerimiz vardı. Siber güvenlik, telekomünikasyon gibi sektörlerde projeler yürüttük. Yapay zeka tarafında yetkin bir ekibimiz de vardı. Bu pamuk piyasasının takibiyle ilgili bir yapay zeka projesi yapılabileceğini ön görüyorduk. Tübitak’ın da desteğini alarak orada adımı atmış olduk.”