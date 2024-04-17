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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değil
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değil
Sputnik Türkiye
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Ege'de 'deniz parkı' ilan etme planına Türkiye'nin verdiği... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T12:01+0300
2024-04-17T12:01+0300
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Yunanistan'ın Ege'de 'deniz parkı' ilan etme planına Türkiye'nin verdiği tepkiyi de yorumlayan Dendias, "Bana göre Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değildi. Yakında neredeyse, (İyon Denizi'ndeki) Antipaksos'ta balık tutacağım zaman Türk Büyükelçisi'ni arayıp 6 milin ötesinde balık tutup tutamayacağımı soracağım" diye konuştu.Dendias, deniz parkı planının doğayı korumaya yönelik bir inisiyatif olduğunu savundu.Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, günlük basit meselelerin çözümünün bile büyük gerginlikleri önlemekte faydalı olacağını belirtti.Dendias sözlerini Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege Denizi'nde uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı hakları olduğunu anlaması gerektiğini söyleyerek tamamladı.Türkiye, Yunanistan'ı 'deniz parkı' konusunda uyarmıştıDışişleri Bakanlığı'ndan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedilmişti:Ortadoğu'daki tansiyon nedeniyle enflasyon artıyorYunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ortadoğu'da yükselen tansiyonun tüm Avrupa ve Yunanistan’da enflasyonu artırdığını kaydetti.Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi gerektiğini ve İran ile İsrail arasındaki gerginliğin bölgeye yayılmasını kimsenin istemediğini vurgulayan Dendias, "Bir savaştan sadece birkaç yüz mil uzaksan, iyi bir şey beklemezsin. Ekonomi üzerinde büyük etkileri var. Kızıldeniz'deki durum nedeniyle deniz ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Gemilerin yüzde 60'ı artık Süveyş Kanalı'ndan geçmiyor. Birçok ürün bulunamıyor. Tüm Avrupa'da fiyatlar artıyor, enflasyon yükseliyor" cümlelerini kaydetti.'Türkiye insansız hava araçlarında çok ileri adım attı'Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) üretiminde çok ilerlediğini, kendilerinin geride kaldığını söyledi.Dendias, "Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil" değerlendirmesinde bulundu.Ülkesinin bu kayıp zamanı telafi etmesi gerektiğini belirten Dendias, Yunanistan'ın aynı zamanda İsrail'deki demir kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti.Dendias, "Yunanistan saldırgan bir güç değil ancak kendi kendini silahlandırabilmelidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240309/yunanistanda-ordu-reformu-ihalara-karsi-kubbe-olusturulmasi-gerekiyor-1081546541.html
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Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değil

12:01 17.04.2024
© AA Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AA
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Ege'de 'deniz parkı' ilan etme planına Türkiye'nin verdiği tepkiyi yorumlayarak Türkiye'nin bu yaptığının kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getirdi.
Yunanistan'ın Ege'de 'deniz parkı' ilan etme planına Türkiye'nin verdiği tepkiyi de yorumlayan Dendias, "Bana göre Türkiye'nin bu yaptığı kabul edilir bir şey değildi. Yakında neredeyse, (İyon Denizi'ndeki) Antipaksos'ta balık tutacağım zaman Türk Büyükelçisi'ni arayıp 6 milin ötesinde balık tutup tutamayacağımı soracağım" diye konuştu.
Dendias, deniz parkı planının doğayı korumaya yönelik bir inisiyatif olduğunu savundu.
Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, günlük basit meselelerin çözümünün bile büyük gerginlikleri önlemekte faydalı olacağını belirtti.
Dendias sözlerini Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege Denizi'nde uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı hakları olduğunu anlaması gerektiğini söyleyerek tamamladı.

Türkiye, Yunanistan'ı 'deniz parkı' konusunda uyarmıştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedilmişti:
Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz.

Ortadoğu'daki tansiyon nedeniyle enflasyon artıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Ortadoğu'da yükselen tansiyonun tüm Avrupa ve Yunanistan’da enflasyonu artırdığını kaydetti.
Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi gerektiğini ve İran ile İsrail arasındaki gerginliğin bölgeye yayılmasını kimsenin istemediğini vurgulayan Dendias, "Bir savaştan sadece birkaç yüz mil uzaksan, iyi bir şey beklemezsin. Ekonomi üzerinde büyük etkileri var. Kızıldeniz'deki durum nedeniyle deniz ulaşımı ciddi şekilde olumsuz etkilendi. Gemilerin yüzde 60'ı artık Süveyş Kanalı'ndan geçmiyor. Birçok ürün bulunamıyor. Tüm Avrupa'da fiyatlar artıyor, enflasyon yükseliyor" cümlelerini kaydetti.

'Türkiye insansız hava araçlarında çok ileri adım attı'

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) üretiminde çok ilerlediğini, kendilerinin geride kaldığını söyledi.
Dendias, "Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil" değerlendirmesinde bulundu.
Ülkesinin bu kayıp zamanı telafi etmesi gerektiğini belirten Dendias, Yunanistan'ın aynı zamanda İsrail'deki demir kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
Dendias, "Yunanistan saldırgan bir güç değil ancak kendi kendini silahlandırabilmelidir" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
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