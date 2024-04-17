https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ysk-chpnin-hatay-ve-iskenderun-secimlerine-itirazlarini-reddetti-1082866680.html
YSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun seçimlerine itirazlarını reddetti
YSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun seçimlerine itirazlarını reddetti
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazlar reddetti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:14+0300
2024-04-17T15:14+0300
2024-04-17T15:14+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp, hatay, iskenderun
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp, hatay, iskenderun
YSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun seçimlerine itirazlarını reddetti
Ayrıntılar geliyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay ve İskenderun seçimlerine ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazlar reddetti.