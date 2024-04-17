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Üniversite kampüsünde kavga: 10 gözaltı, 4 yaralı

Üniversite kampüsünde kavga: 10 gözaltı, 4 yaralı

Sputnik Türkiye

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T02:43+0300

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türkiye

üniversite

kampüs

erzurum

erzurum atatürk üniversitesi

öğrenci

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Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu. Çok sayıda takviye gücün de sevk edildiği kampüste gecenin geç saatlerine kadar polis önlem aldı.

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