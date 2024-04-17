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Üniversite kampüsünde kavga: 10 gözaltı, 4 yaralı
Üniversite kampüsünde kavga: 10 gözaltı, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T02:43+0300
2024-04-17T02:43+0300
2024-04-17T02:43+0300
türkiye
üniversite
kampüs
erzurum
erzurum atatürk üniversitesi
öğrenci
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Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu. Çok sayıda takviye gücün de sevk edildiği kampüste gecenin geç saatlerine kadar polis önlem aldı.
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üniversite, kampüs, erzurum, erzurum atatürk üniversitesi, öğrenci, видео
üniversite, kampüs, erzurum, erzurum atatürk üniversitesi, öğrenci, видео
Üniversite kampüsünde kavga: 10 gözaltı, 4 yaralı
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı.
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.
Çok sayıda takviye gücün de sevk edildiği kampüste gecenin geç saatlerine kadar polis önlem aldı.