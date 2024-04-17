https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/uefa-icra-kurulu-uyesi-servet-yardimci-tff-baskanligina-adayligini-acikladi-1082867214.html

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T15:31+0300

2024-04-17T15:31+0300

2024-04-17T15:31+0300

spor

uefa

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

aday

servet yardımcı

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Servet Yardımcı, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Yardımcı, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye

uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, aday, servet yardımcı