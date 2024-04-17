https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/uefa-icra-kurulu-uyesi-servet-yardimci-tff-baskanligina-adayligini-acikladi-1082867214.html
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:31+0300
2024-04-17T15:31+0300
2024-04-17T15:31+0300
spor
uefa
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
aday
servet yardımcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082867286_6:0:1503:842_1920x0_80_0_0_f1c573b743084d335b7b83d678944f30.png
Servet Yardımcı, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Yardımcı, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082867286_193:0:1316:842_1920x0_80_0_0_16398dadaf4c0b923ff1126b022cd62c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, aday, servet yardımcı
uefa, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, aday, servet yardımcı
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.
Servet Yardımcı, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım." ifadesini kulandı.
Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Yardımcı, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye’nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.