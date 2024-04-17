https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/turkiyeye-afrikadan-col-tozu-geri-geliyor-1082862003.html
Türkiye'ye Afrika'dan çöl tozu geri geliyor
Türkiye'ye Afrika'dan çöl tozu geri geliyor
Sputnik Türkiye
Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun Sahra Çölü üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T12:54+0300
2024-04-17T12:54+0300
2024-04-17T12:56+0300
yaşam
çöl tozu
türkiye
afrika
sahra çölü
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Meteoroloji uzmanları, Türkiye'ye Afrika'dan Sahra Çölü üzerinden taşınan toz bulutlarının önümüzdeki haftalarda etkisini gösterebileceğini belirtti.Hava kalitesini oldukça düşüren çöl tozlarının içerisinde sahip olduğu besleyici elementler sayesinde tarım için olumlu etki yarattığı açıklandı.Daha önce Türkiye, Sahra Çölü'nden taşınan tozun etkisi altında kaldı.Kalp ve akciğer hastalığı olanları olumsuz etkilediği belirtilen çöl tozlarına karşı mümkün olduğu kadar süreyle maske takarak korunabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/turkiye-col-tozu-etkisinde-maske-takmadan-cikmayin-1082156503.html
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çöl tozu, türkiye, afrika, sahra çölü
çöl tozu, türkiye, afrika, sahra çölü
Türkiye'ye Afrika'dan çöl tozu geri geliyor
12:54 17.04.2024 (güncellendi: 12:56 17.04.2024)
Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun Sahra Çölü üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları, Türkiye'ye Afrika'dan Sahra Çölü üzerinden taşınan toz bulutlarının önümüzdeki haftalarda etkisini gösterebileceğini belirtti.
Hava kalitesini oldukça düşüren çöl tozlarının içerisinde sahip olduğu besleyici elementler sayesinde tarım için olumlu etki yarattığı açıklandı.
Daha önce Türkiye, Sahra Çölü'nden taşınan tozun etkisi altında kaldı.
Kalp ve akciğer hastalığı olanları olumsuz etkilediği belirtilen çöl tozlarına karşı mümkün olduğu kadar süreyle maske takarak korunabileceği belirtildi.