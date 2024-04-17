https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/turkiyeye-afrikadan-col-tozu-geri-geliyor-1082862003.html

Türkiye'ye Afrika'dan çöl tozu geri geliyor

Türkiye'ye Afrika'dan çöl tozu geri geliyor

Sputnik Türkiye

Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun Sahra Çölü üzerinden gelerek Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T12:54+0300

2024-04-17T12:54+0300

2024-04-17T12:56+0300

yaşam

çöl tozu

türkiye

afrika

sahra çölü

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Meteoroloji uzmanları, Türkiye'ye Afrika'dan Sahra Çölü üzerinden taşınan toz bulutlarının önümüzdeki haftalarda etkisini gösterebileceğini belirtti.Hava kalitesini oldukça düşüren çöl tozlarının içerisinde sahip olduğu besleyici elementler sayesinde tarım için olumlu etki yarattığı açıklandı.Daha önce Türkiye, Sahra Çölü'nden taşınan tozun etkisi altında kaldı.Kalp ve akciğer hastalığı olanları olumsuz etkilediği belirtilen çöl tozlarına karşı mümkün olduğu kadar süreyle maske takarak korunabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/turkiye-col-tozu-etkisinde-maske-takmadan-cikmayin-1082156503.html

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çöl tozu, türkiye, afrika, sahra çölü