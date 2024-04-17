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Telegram'ın kurucusu Durov: En büyük baskıyı Apple ve Google'dan görüyoruz
Telegram'ın kurucusu Durov: En büyük baskıyı Apple ve Google'dan görüyoruz
Sputnik Türkiye
Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Durov, dünyanın birçok ülkesinde kullanılan Rus sosyal medya uygulamasına yönelik en büyük baskının Apple ve... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T10:27+0300
2024-04-17T10:56+0300
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Rusya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a röportaj verdi.En büyük baskıyı hükümetlerden değil, mobil telefonlar yardımıyla erişilebilen her şeyi sansürleme kabiliyetine sahip Apple ve Google'dan gördüklerini anlatan Durov, söz konusu şirketlerin Telegram'ın onlar tarafından belirlenen kurallara uymaması halinde uygulama mağazalarından çıkarılacağına dair tehditte bulunduğunu anlattı.Telegram için böyle bir tehdidin 'küçük bir şey' olmadığını, zira bu yönde atılacak olası bir adımda dünya nüfusunun önemli bir bölümünün her gün kullandıkları değerli bir araçtan mahrum kalabileceğini söyleyen Durov, Apple ve Google'ın, 'bazıları siyasi nitelikte olan kendi belirledikleri kurallara uyulması konusunda taviz vermeye pek fazla istekli olmadıklarını' da kaydetti.'ABD istihbaratı Telegram çalışanını elemanlamaya çalıştı'Durov, kurduğu anlık mesajlaşma platformunun ABD gizli servislerinden 'büyük bir ilgi' gördüğünü belirterek, ABD istihbarat mensuplarının şirketin bir teknik çalışanını elemanlamaya çalıştıklarını ve onu bizzat ziyaret ettiklerini söyledi. Telegram kurucusu, "FBI, güvenlik servisleri bize bir hayli fazla ilgi gösteriyor. Siber güvenlik ajanları, bir mühendisimi gizlice elemanlama girişiminde bulundu" dedi. Bunu bizzat söz konusu mühendisten öğrendiğini anlatan Durov, ABD istihbaratının böylece Telegram'ın sistemlerine ve veri tabanlarına erişim elde etmek istediğini vurguladı.'ABD'ye gittiğimde FBI ajanları tarafından sürekli izleniyorum'ABD'ye gittiğinde FBI ajanlarının kendisini sürekli izlediğini de söyleyen Durov, "Bir sabah saat 09:00'da kahvaltı yapıyordum ve kiraladığım eve FBI geldi. Şaşkınlık vericiydi. Burada çok fazla ilgi çektiğimizi düşündüm. Ajanlar Telegram hakkında daha fazla şey öğrenmek ve uygulamayı kontrol etme konusunda daha fazla imkana sahip olmak için ilişki kurmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
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pavel durov, telegram, rusya, abd, istihbarat, google, apple, uygulama, mobil uygulama, uygulama

Telegram'ın kurucusu Durov: En büyük baskıyı Apple ve Google'dan görüyoruz

10:27 17.04.2024 (güncellendi: 10:56 17.04.2024)
© Fotoğraf : CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov《福布斯》杂志将Telegram创始人帕维尔·杜罗夫列入俄罗斯13位最“变穷”的亿万富豪榜中
《福布斯》杂志将Telegram创始人帕维尔·杜罗夫列入俄罗斯13位最“变穷”的亿万富豪榜中 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Fotoğraf : CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Durov, dünyanın birçok ülkesinde kullanılan Rus sosyal medya uygulamasına yönelik en büyük baskının Apple ve Google'dan geldiğini söyledi.
Rusya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'a röportaj verdi.

En büyük baskıyı hükümetlerden değil, mobil telefonlar yardımıyla erişilebilen her şeyi sansürleme kabiliyetine sahip Apple ve Google'dan gördüklerini anlatan Durov, söz konusu şirketlerin Telegram'ın onlar tarafından belirlenen kurallara uymaması halinde uygulama mağazalarından çıkarılacağına dair tehditte bulunduğunu anlattı.

Telegram için böyle bir tehdidin 'küçük bir şey' olmadığını, zira bu yönde atılacak olası bir adımda dünya nüfusunun önemli bir bölümünün her gün kullandıkları değerli bir araçtan mahrum kalabileceğini söyleyen Durov, Apple ve Google'ın, 'bazıları siyasi nitelikte olan kendi belirledikleri kurallara uyulması konusunda taviz vermeye pek fazla istekli olmadıklarını' da kaydetti.

'ABD istihbaratı Telegram çalışanını elemanlamaya çalıştı'

Durov, kurduğu anlık mesajlaşma platformunun ABD gizli servislerinden 'büyük bir ilgi' gördüğünü belirterek, ABD istihbarat mensuplarının şirketin bir teknik çalışanını elemanlamaya çalıştıklarını ve onu bizzat ziyaret ettiklerini söyledi. Telegram kurucusu, "FBI, güvenlik servisleri bize bir hayli fazla ilgi gösteriyor. Siber güvenlik ajanları, bir mühendisimi gizlice elemanlama girişiminde bulundu" dedi. Bunu bizzat söz konusu mühendisten öğrendiğini anlatan Durov, ABD istihbaratının böylece Telegram'ın sistemlerine ve veri tabanlarına erişim elde etmek istediğini vurguladı.

'ABD'ye gittiğimde FBI ajanları tarafından sürekli izleniyorum'

ABD'ye gittiğinde FBI ajanlarının kendisini sürekli izlediğini de söyleyen Durov, "Bir sabah saat 09:00'da kahvaltı yapıyordum ve kiraladığım eve FBI geldi. Şaşkınlık vericiydi. Burada çok fazla ilgi çektiğimizi düşündüm. Ajanlar Telegram hakkında daha fazla şey öğrenmek ve uygulamayı kontrol etme konusunda daha fazla imkana sahip olmak için ilişki kurmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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