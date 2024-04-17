https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sivas-istanbul-yuksek-hizli-tren-seferleri-basliyor-yolculuk-yaklasik-7-saat-surecek-1082868252.html
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor: Yolculuk yaklaşık 7 saat sürecek
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor: Yolculuk yaklaşık 7 saat sürecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:49+0300
2024-04-17T15:49+0300
2024-04-17T15:49+0300
türkiye
yüksek hızlı tren (yht)
sivas
istanbul
sefer
tren
hızlı tren
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Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı’nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılmasıyla beraber Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate düşeceğini açıkladı.Toplamda 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas’a ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kırıkkale, Yozgat ve Sivas şehirlerimizden de başkent Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu şehirlerimizde yaşayan yaklaşık olarak 1.3 milyon yurttaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuştu.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/tekirdagda-gocuk-2-isci-kayan-topragin-altinda-kaldi-1081915356.html
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yüksek hızlı tren (yht), sivas, istanbul, sefer, tren, hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht), sivas, istanbul, sefer, tren, hızlı tren
Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor: Yolculuk yaklaşık 7 saat sürecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını duyurdu.
Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı’nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılmasıyla beraber Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate düşeceğini açıkladı.
Toplamda 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas’a ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kırıkkale, Yozgat ve Sivas şehirlerimizden de başkent Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu şehirlerimizde yaşayan yaklaşık olarak 1.3 milyon yurttaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuştu.” dedi.