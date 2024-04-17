https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sivas-istanbul-yuksek-hizli-tren-seferleri-basliyor-yolculuk-yaklasik-7-saat-surecek-1082868252.html

Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor: Yolculuk yaklaşık 7 saat sürecek

Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor: Yolculuk yaklaşık 7 saat sürecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T15:49+0300

2024-04-17T15:49+0300

2024-04-17T15:49+0300

türkiye

yüksek hızlı tren (yht)

sivas

istanbul

sefer

tren

hızlı tren

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Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı’nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılmasıyla beraber Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate düşeceğini açıkladı.Toplamda 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas’a ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kırıkkale, Yozgat ve Sivas şehirlerimizden de başkent Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu şehirlerimizde yaşayan yaklaşık olarak 1.3 milyon yurttaşımız hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuştu.” dedi.

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yüksek hızlı tren (yht), sivas, istanbul, sefer, tren, hızlı tren