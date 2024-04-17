https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sariyerde-taksiciyi-oldurup-aracini-gasbeden-zanli-yakalandi-1082883263.html
Sarıyer’de taksici cinayeti: Bıçaklanarak yol kenarına atıldı
Sarıyer’de taksici cinayeti: Bıçaklanarak yol kenarına atıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer’de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T23:09+0300
2024-04-17T23:09+0300
2024-04-17T23:43+0300
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İstanbul Sarıyer'de, yabancı uyruklu bir kişi, 58 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye bindi. İHA'nın haberine göre taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartıştı. Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçtı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta, ticari taksiden yola atılan Yaşar Yanıkyürek'ün öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.Sağlık ekipleri, taksicinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yaşar Yanıkyürek’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ekipler, zanlının kaçış istikametinde yaptığı inlemede, bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Bugün, Sarıyer’de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atılmıştı. Aracını gasbeden şüpheli olay yerinden kaçmış, polisin arama çalışması sürüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/sariyerde-kafeteryanin-onunde-silahli-catisma-1-olu-1-yarali-1081784548.html
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iran, sarıyer, taksici, taksiciler
Sarıyer’de taksici cinayeti: Bıçaklanarak yol kenarına atıldı
23:09 17.04.2024 (güncellendi: 23:43 17.04.2024)
İstanbul Sarıyer’de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklanarak yol kenarına atılan taksici hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Sarıyer'de, yabancı uyruklu bir kişi, 58 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye bindi.
İHA'nın haberine göre taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartıştı. Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta, ticari taksiden yola atılan Yaşar Yanıkyürek'ün öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Sağlık ekipleri, taksicinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yaşar Yanıkyürek’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekipler, zanlının kaçış istikametinde yaptığı inlemede, bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.
Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Bugün, Sarıyer’de taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten cansız bedeni yola atılmıştı. Aracını gasbeden şüpheli olay yerinden kaçmış, polisin arama çalışması sürüyordu.