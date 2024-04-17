https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-bayram-tatilinde-elektrikli-arac-sarjinda-rekor-kirildi-1082869909.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T16:14+0300
2024-04-17T16:14+0300
2024-04-17T16:14+0300
türkiye
elektrikli araç
şarj
elektrik
sanayi ve teknoloji bakanlığı
mehmet fatih kacır
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Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.Mehmet Fatih Kacır, "Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz." dedi.
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elektrikli araç, şarj, elektrik, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır
elektrikli araç, şarj, elektrik, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.
Mehmet Fatih Kacır, "Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz." dedi.