https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-bayram-tatilinde-elektrikli-arac-sarjinda-rekor-kirildi-1082869909.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, "Türkiye genelinde, 17... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:14+0300

2024-04-17T16:14+0300

2024-04-17T16:14+0300

türkiye

elektrikli araç

şarj

elektrik

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

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Bakan Kacır, X sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.Mehmet Fatih Kacır, "Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

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elektrikli araç, şarj, elektrik, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır