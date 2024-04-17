https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rus-senator-bondarev-rus-baris-gucu-karabagdaki-gorevini-basariyla-tamamladi-1082882796.html

Rus Senatör Bondarev: Rus barış gücü, Karabağ'daki görevini başarıyla tamamladı

Rus Senatör Bondarev: Rus barış gücü, Karabağ'daki görevini başarıyla tamamladı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Bondarev, Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'daki görevlerini tam olarak yerine getirdiğini... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T22:44+0300

2024-04-17T22:44+0300

2024-04-17T22:44+0300

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dağlık karabağ krizi

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Bondarev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'daki görevlerini tam olarak yerine getirdiğini ve bölgeden ayrılmaya başladığını ifade etti.Bondarev, “Rusya ve Azerbaycan liderlerinin kararıyla Rus barış gücü birlikleri görev süreleri dolmadan Karabağ topraklarından çekilmeye başladı. Rus barış gücünün ilk personel ve teçhizat birimi Azerbayvan’ın Kelbecer bölgesindeki Hudavend Manastırı topraklarından ayrıldı” ifadelerini kullandı.Rus senatör, Salı günü Uluslararası Adalet Divanı'nda Ermenistan'ın Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ihlal edildiği iddiasıyla açtığı dava çerçevesinde Azerbaycan'ın yaptığı ön itirazın görüşüldüğünü, Ermenistan temsilcisi Yeğişe Kirakosyan’ın Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında hak iddia etmediğini, güçlü ve uzun vadeli bir barışın koşullarının yaratılması çabalarına bağlı olduğunu belirttiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/ermenistan-ulusal-meclisi-baskani-erivan-icin-daglik-karabag-diye-bir-sorun-yok-1077872949.html

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