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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kirim-parlamento-baskani-konstantinov-macronun-olimpiyat-ateskesi-fikriyle-rusyayi-kandiriyor-1082862829.html
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikriyle Rusya’yı kandırıyor
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikriyle Rusya’yı kandırıyor
Sputnik Türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris Yaz Olimpiyatları sırasında ateşkes ilan etme fikriyle Rusya’yı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T13:17+0300
2024-04-17T13:17+0300
dünya
2024 paris olimpiyatları
kırım
vladimir konstantinov
rusya
emmanuel macron
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Fransız RMC radyosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ‘Olimpiyat ateşkesinin’ uygulanmasına ilişkin umudunu koruduğunu ve bu konuda Çin lideri Şi Cinping’den yardım istediğini bildirdi.Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa Cumhurbaşkanı neden bir tek bu geleneği hatırlıyor? Üstelik o, modern tarihte kimsenin uymadığı Eski Yunan geleneğidir. Amerikalılar, Meksika Olimpiyatları sırasında Vietnam’daki askeri operasyonları durdurdu mu? 1972 yılında Münih’te yaşananları tüm dünya hatırlıyor. Batı’nın paralı askeri Saakaşvili, tam da Pekin’de Olimpiyatlar başladığı günlerde Güney Osetya’ya saldırı başlatmıştı. Peki ne oldu? Batı’da birileri onu bundan dolayı kınadı mı? Macron bizi kandırmak istiyor. Ama sadece kendini kandırıyor” ifadesini kullandı.Macron’un kimsenin saygı duymadığı bir kişi olduğunu söyleyen Kırımlı yetkili, “Önce Ukrayna’ya Fransız askerleri göndereceğini söylüyor, şimdi de ateşkes öneriyor. Artık karar ver, yakışıklı mısın, akıllı mı? Oysa hep oradan buradan konuşuyor. Macron gerçekten ateşkes istiyorsa (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’i arayıp Zaporojye NGS’yi (Nükleer Güç Santrali) ve diğer tesisleri bombalamaktan vazgeçmesini söylesin. Yoksa tüm açıklamaları gevezelikten başka bir şey değil” yorumunda bulundu.Mevcut durumda Rusya için Olimpiyatların zerre kadar önemi olmadığını kaydeden Konstantinov, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya’ya öyle şartlar dayattı ki, bu tür yarışlardan vazgeçme konusunu görüşmemiz gerekiyor. Artık geleneksel Olimpiyat ilkeleriyle hiçbir ilgisi kalmadı. Zaten Fransız yetkililer de sporcularımızı görmekten mutluluk duymayacaklarını açıkça beyan ediyorlar” diye konuştu.Olimpiyat Oyunlarının tamamen yeniden düzenlenmesi, belki de adının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Konstantinov, “Bu artık hiçbir itibarı kalmayan, sporla hiçbir ilgisi olmayan bir etkinlik. Rusya takımına ve ülkemize yönelik ayrımcılık devam ederken bu etkinliğe katılmamız istenmeyen bir durum olmanın yanı sıra zararlı da” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230108/kirim-parlamento-baskani-konstantinov-ozel-harekatin-sinirlari-batiya-kaydirilabilir-1065525670.html
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2024 paris olimpiyatları, kırım, vladimir konstantinov, rusya, emmanuel macron
2024 paris olimpiyatları, kırım, vladimir konstantinov, rusya, emmanuel macron

Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikriyle Rusya’yı kandırıyor

13:17 17.04.2024
© SputnikParis Olimpiyat
Paris Olimpiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris Yaz Olimpiyatları sırasında ateşkes ilan etme fikriyle Rusya’yı kandırmaya çalıştığını kaydederek bu eski geleneğe çoktandır kimsenin uymadığını belirtti.
Fransız RMC radyosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ‘Olimpiyat ateşkesinin’ uygulanmasına ilişkin umudunu koruduğunu ve bu konuda Çin lideri Şi Cinping’den yardım istediğini bildirdi.
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa Cumhurbaşkanı neden bir tek bu geleneği hatırlıyor? Üstelik o, modern tarihte kimsenin uymadığı Eski Yunan geleneğidir. Amerikalılar, Meksika Olimpiyatları sırasında Vietnam’daki askeri operasyonları durdurdu mu? 1972 yılında Münih’te yaşananları tüm dünya hatırlıyor. Batı’nın paralı askeri Saakaşvili, tam da Pekin’de Olimpiyatlar başladığı günlerde Güney Osetya’ya saldırı başlatmıştı. Peki ne oldu? Batı’da birileri onu bundan dolayı kınadı mı? Macron bizi kandırmak istiyor. Ama sadece kendini kandırıyor” ifadesini kullandı.
Macron’un kimsenin saygı duymadığı bir kişi olduğunu söyleyen Kırımlı yetkili, “Önce Ukrayna’ya Fransız askerleri göndereceğini söylüyor, şimdi de ateşkes öneriyor. Artık karar ver, yakışıklı mısın, akıllı mı? Oysa hep oradan buradan konuşuyor. Macron gerçekten ateşkes istiyorsa (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’i arayıp Zaporojye NGS’yi (Nükleer Güç Santrali) ve diğer tesisleri bombalamaktan vazgeçmesini söylesin. Yoksa tüm açıklamaları gevezelikten başka bir şey değil” yorumunda bulundu.
Mevcut durumda Rusya için Olimpiyatların zerre kadar önemi olmadığını kaydeden Konstantinov, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya’ya öyle şartlar dayattı ki, bu tür yarışlardan vazgeçme konusunu görüşmemiz gerekiyor. Artık geleneksel Olimpiyat ilkeleriyle hiçbir ilgisi kalmadı. Zaten Fransız yetkililer de sporcularımızı görmekten mutluluk duymayacaklarını açıkça beyan ediyorlar” diye konuştu.
Olimpiyat Oyunlarının tamamen yeniden düzenlenmesi, belki de adının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Konstantinov, “Bu artık hiçbir itibarı kalmayan, sporla hiçbir ilgisi olmayan bir etkinlik. Rusya takımına ve ülkemize yönelik ayrımcılık devam ederken bu etkinliğe katılmamız istenmeyen bir durum olmanın yanı sıra zararlı da” ifadelerini kullandı.
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