https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ispanya-hucum-gemisi-istanbul-sarayburnu-limanina-demirledi-1082854962.html
İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi
İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi
Sputnik Türkiye
İspanya Donanması’na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı’na havadan görüntülendi. Geminin üzerinde yer alan uçak ve helikopterler... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T10:54+0300
2024-04-17T10:54+0300
2024-04-17T10:54+0300
türkiye
ispanya
sarayburnu
hücum gemisi
sarayburnu limanı
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082855321_0:79:2993:1763_1920x0_80_0_0_2b70374e1fbd5f841f8555acc6650e5f.png
İspanya Donanması’nda görevli stratejik önemi olan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi İstanbul’a geldi.Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ gemilerinin eşlik ettiği Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.Yanından geçen yolcu gemileri ile birlikte havadan görüntülenen geminin büyüklüğü gözler önüne serildi.Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisi ile aynı sınıftan olan İspanya'nın amfibi gemisinin 202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip olduğu belirtildi.Gemide orta ölçekli helikopterler için 8 pist, ağır helikopterler için ise 4 pisti bulunuyor. Gemi güvertesindeki savaş uçakları ve dizilen helikopterler ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.
türkiye
ispanya
sarayburnu
sarayburnu limanı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082855321_270:0:2725:1841_1920x0_80_0_0_e92c6e6e9a496e5e3e11012903ede725.png
İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi
Sputnik Türkiye
İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi
2024-04-17T10:54+0300
true
PT0M57S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, sarayburnu, hücum gemisi, sarayburnu limanı, istanbul, видео
ispanya, sarayburnu, hücum gemisi, sarayburnu limanı, istanbul, видео
İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi
İspanya Donanması’na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı’na havadan görüntülendi. Geminin üzerinde yer alan uçak ve helikopterler dikkat çekti.
İspanya Donanması’nda görevli stratejik önemi olan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi İstanbul’a geldi.
Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ gemilerinin eşlik ettiği Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Yanından geçen yolcu gemileri ile birlikte havadan görüntülenen geminin büyüklüğü gözler önüne serildi.
Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisi ile aynı sınıftan olan İspanya'nın amfibi gemisinin 202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip olduğu belirtildi.
Gemide orta ölçekli helikopterler için 8 pist, ağır helikopterler için ise 4 pisti bulunuyor. Gemi güvertesindeki savaş uçakları ve dizilen helikopterler ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.