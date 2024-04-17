https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ispanya-hucum-gemisi-istanbul-sarayburnu-limanina-demirledi-1082854962.html

İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi

İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi

Sputnik Türkiye

İspanya Donanması’na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı’na havadan görüntülendi. Geminin üzerinde yer alan uçak ve helikopterler... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T10:54+0300

2024-04-17T10:54+0300

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türkiye

ispanya

sarayburnu

hücum gemisi

sarayburnu limanı

istanbul

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İspanya Donanması’nda görevli stratejik önemi olan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi İstanbul’a geldi.Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti’ gemilerinin eşlik ettiği Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.Yanından geçen yolcu gemileri ile birlikte havadan görüntülenen geminin büyüklüğü gözler önüne serildi.Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisi ile aynı sınıftan olan İspanya'nın amfibi gemisinin 202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip olduğu belirtildi.Gemide orta ölçekli helikopterler için 8 pist, ağır helikopterler için ise 4 pisti bulunuyor. Gemi güvertesindeki savaş uçakları ve dizilen helikopterler ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.

türkiye

ispanya

sarayburnu

sarayburnu limanı

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İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi Sputnik Türkiye İspanya Hücum Gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi 2024-04-17T10:54+0300 true PT0M57S

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ispanya, sarayburnu, hücum gemisi, sarayburnu limanı, istanbul, видео