https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/fransa-baku-buyukelcisini-geri-cagirdi-1082847734.html
Fransa, Bakü Büyükelçisi'ni geri çağırdı
Fransa, Bakü Büyükelçisi'ni geri çağırdı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi'nin istişarede bulunmak üzere geri çağrıldığı açıklandı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T06:53+0300
2024-04-17T06:53+0300
2024-04-17T06:53+0300
dünya
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fransa dışişleri bakanlığı
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istişare
ermenistan
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Salı günü iki ülke arasındaki gerginliğin ortasında Azerbaycan Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Söz konusu açıklamada, "Fransa, son aylarda Bakü tarafından ikili ilişkilere zarar veren eylemlerin devam etmesi nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi'ni istişarede bulunmak üzere çağırmaya karar verdi" denildi.Macron'un ayrıca Büyükelçi ile bir toplantı yaptığı ve 'Azerbaycan'ın eylemlerinden duyduğu üzüntüyü ve Azerbaycan tarafının niyetlerini netleştirmesi arzusunu dile getirdiği' bildirildi.Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, uluslararası hukuk normları ve her iki devletin toprak bütünlüğü ilkesine saygı göz önünde bulundurularak normalleştirilmesini desteklediği ve bunun 'kendilerine ve tüm bölgeye fayda sağlayacağı' hatırlatıldı.Şubatta ise Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, resmi ziyaret için gittiği Ermenistan'da, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.Azerbaycan ise geçen yılın sonunda, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği'ndeki 2 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan ederken, ocakta ise ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Fransız vatandaşı tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransa-bolgede-atese-benzin-dokme-pesinde-1080279492.html
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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, büyükelçi, azerbaycan, istişare, ermenistan, kafkasya
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, büyükelçi, azerbaycan, istişare, ermenistan, kafkasya
Fransa, Bakü Büyükelçisi'ni geri çağırdı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi'nin istişarede bulunmak üzere geri çağrıldığı açıklandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Salı günü iki ülke arasındaki gerginliğin ortasında Azerbaycan Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Söz konusu açıklamada, "Fransa, son aylarda Bakü tarafından ikili ilişkilere zarar veren eylemlerin devam etmesi nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi'ni istişarede bulunmak üzere çağırmaya karar verdi" denildi.
Macron'un ayrıca Büyükelçi ile bir toplantı yaptığı ve 'Azerbaycan'ın eylemlerinden duyduğu üzüntüyü ve Azerbaycan tarafının niyetlerini netleştirmesi arzusunu dile getirdiği' bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, uluslararası hukuk normları ve her iki devletin toprak bütünlüğü ilkesine saygı göz önünde bulundurularak normalleştirilmesini desteklediği ve bunun 'kendilerine ve tüm bölgeye fayda sağlayacağı' hatırlatıldı.
Şubatta ise Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, resmi ziyaret için gittiği Ermenistan'da, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.
Azerbaycan ise geçen yılın sonunda, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği'ndeki 2 çalışanı 'istenmeyen kişi' ilan ederken, ocakta ise ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Fransız vatandaşı tutuklanmıştı.