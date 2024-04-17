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Çin'den ABD'ye: 'Tayvan'da ayrılıkçılığa müsamaha göstermeyeceğiz'
Çin'den ABD'ye: 'Tayvan'da ayrılıkçılığa müsamaha göstermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Çin Savunma Bakanı Jung, Tayvan'da ayrılıkçı faaliyetlere asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı video görüşmesinde Çin'in Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetlere ve buna dışarıdan göz yumulmasına asla müsamaha göstermeyeceğini söyledi.Çin Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre Jun, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetlere ve buna dışarıdan göz yumulmasına asla müsamaha göstermeyecektir" dedi.Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca Jun'un şu ifadeleri yer aldı:Jun, Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve 'Çin'in temel çıkarlarının ihlal edilmemesi gerektiğini' vurguladı.Jun, Çin ve ABD liderlerinin ikili ilişkileri istikrara kavuşturmaya ve geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Bakan, Çin ve ABD ordularının birbirleriyle iyi geçinmenin bir yolunu bulmaları, kademeli olarak karşılıklı güven inşa etmeleri ve çatışmasızlık ve pragmatik işbirliğine dayalı bir ilişki kurmaları gerektiğine de işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240208/cinden-filipinlere-tayvan-uyarisi-kirmizi-cizgilerin-asilamayacagini-anlamaniz-gerekiyor-1080546765.html
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Çin'den ABD'ye: 'Tayvan'da ayrılıkçılığa müsamaha göstermeyeceğiz'

06:55 17.04.2024 (güncellendi: 07:01 17.04.2024)
© REUTERS / Brian SnyderABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© REUTERS / Brian Snyder
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Çin Savunma Bakanı Jung, Tayvan'da ayrılıkçı faaliyetlere asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı video görüşmesinde Çin'in Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetlere ve buna dışarıdan göz yumulmasına asla müsamaha göstermeyeceğini söyledi.
Çin Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre Jun, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetlere ve buna dışarıdan göz yumulmasına asla müsamaha göstermeyecektir" dedi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca Jun'un şu ifadeleri yer aldı:

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durum genel olarak istikrarlı ve bölgesel sorunları çözme iradesine, bilgeliğine ve yeteneğine sahiptir. ABD, Çin'in sağlam duruşunu tanımalı, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliğine, denizcilik haklarına ve çıkarlarına gerçekten saygı göstermelidir.

Jun, Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve 'Çin'in temel çıkarlarının ihlal edilmemesi gerektiğini' vurguladı.
Jun, Çin ve ABD liderlerinin ikili ilişkileri istikrara kavuşturmaya ve geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Bakan, Çin ve ABD ordularının birbirleriyle iyi geçinmenin bir yolunu bulmaları, kademeli olarak karşılıklı güven inşa etmeleri ve çatışmasızlık ve pragmatik işbirliğine dayalı bir ilişki kurmaları gerektiğine de işaret etti.
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