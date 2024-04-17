https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/cinden-abdye-tayvanda-ayrilikciliga-musamaha-gostermeyecegiz-1082847994.html

Çin'den ABD'ye: 'Tayvan'da ayrılıkçılığa müsamaha göstermeyeceğiz'

Çin'den ABD'ye: 'Tayvan'da ayrılıkçılığa müsamaha göstermeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Çin Savunma Bakanı Jung, Tayvan'da ayrılıkçı faaliyetlere asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T06:55+0300

2024-04-17T06:55+0300

2024-04-17T07:01+0300

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çin halk cumhuriyeti

çin savunma bakanlığı

tayvan

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abd savunma bakanlığı (pentagon)

llyod austin

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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı video görüşmesinde Çin'in Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetlere ve buna dışarıdan göz yumulmasına asla müsamaha göstermeyeceğini söyledi.Çin Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre Jun, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu Tayvan'daki ayrılıkçı faaliyetlere ve buna dışarıdan göz yumulmasına asla müsamaha göstermeyecektir" dedi.Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada ayrıca Jun'un şu ifadeleri yer aldı:Jun, Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve 'Çin'in temel çıkarlarının ihlal edilmemesi gerektiğini' vurguladı.Jun, Çin ve ABD liderlerinin ikili ilişkileri istikrara kavuşturmaya ve geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Bakan, Çin ve ABD ordularının birbirleriyle iyi geçinmenin bir yolunu bulmaları, kademeli olarak karşılıklı güven inşa etmeleri ve çatışmasızlık ve pragmatik işbirliğine dayalı bir ilişki kurmaları gerektiğine de işaret etti.

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çin halk cumhuriyeti

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çin, çin halk cumhuriyeti, çin savunma bakanlığı, tayvan, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), llyod austin