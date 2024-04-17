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Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi
Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz havadan görüntülendi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, antalya, konyaaltı, teleferik, kaza, фото

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

11:12 17.04.2024
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz havadan görüntülendi.
© AA / Gülsem Adam

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazanın ardından teleferik kabinlerindeki hasar görüntülendi.

Antalya&#x27;nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi&#x27;nde yaşanan kazanın ardından teleferik kabinlerindeki hasar görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Gülsem Adam

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazanın ardından teleferik kabinlerindeki hasar görüntülendi.

© AA / Oktay Özden

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme çalışmaları sürüyor.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi&#x27;nde 12 Nisan&#x27;da meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Oktay Özden

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme çalışmaları sürüyor.

© AA / Oktay Özden

Teleferik sistemindeki direklerden birinin devrilmesinin yol açtığı kaza bölgesi havadan görüntülendi.

Teleferik sistemindeki direklerden birinin devrilmesinin yol açtığı kaza bölgesi havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Oktay Özden

Teleferik sistemindeki direklerden birinin devrilmesinin yol açtığı kaza bölgesi havadan görüntülendi.

© AA / Oktay Özden

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Oktay Özden

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

© AA / Oktay Özden

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan&#x27;da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2&#x27;si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Oktay Özden

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

© AA / Oktay Özden

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22.5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD&#x27;ın koordinesinde yaklaşık 22.5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Oktay Özden

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22.5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

© AA / Oktay Özden

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz&#x27;ün de bulunduğu 5&#x27;i tutuklanmıştı. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Oktay Özden

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

© AA / Oktay Özden

Yetkililer dışında bölgeye girişin izin verilmediği alanda polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor.

Yetkililer dışında bölgeye girişin izin verilmediği alanda polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Oktay Özden

Yetkililer dışında bölgeye girişin izin verilmediği alanda polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor.

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