https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/abd-temsilciler-meclisi-nehirden-denize-ozgur-filistin-sloganini-kinadi-1082849185.html

ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı

ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir kararı 377'ye karşı 44 oyla kabul etti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T09:43+0300

2024-04-17T09:43+0300

2024-04-17T09:43+0300

israil- filistin çatışması

abd temsilciler meclisi

filistin

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

cumhuriyetçi parti

demokrat parti (dp)

kınama

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ABD basınında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisi 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir karar tasarısını kabul etti.Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti liderliğinde hazırlanan ve Temsilci Anthony D'Esposito tarafından sunulan karar tasarısı 377'ye karşı 44 oyla kabul edildi. 43 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi karşı oy kullandı.Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi liderlerinin bu hafta oylamaya sunacakları, İsrail'e desteği teyit eden ve hafta sonu gerçekleşen hava saldırılarını düzenleyen İran'ı kınamayı amaçlayan 17 maddelik bir listenin parçası olarak kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html

filistin

gazze

gazze şeridi

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abd temsilciler meclisi, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), kınama