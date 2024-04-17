https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/abd-temsilciler-meclisi-nehirden-denize-ozgur-filistin-sloganini-kinadi-1082849185.html
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir kararı 377'ye karşı 44 oyla kabul etti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T09:43+0300
2024-04-17T09:43+0300
2024-04-17T09:43+0300
israil- filistin çatışması
abd temsilciler meclisi
filistin
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
cumhuriyetçi parti
demokrat parti (dp)
kınama
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ABD basınında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisi 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir karar tasarısını kabul etti.Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti liderliğinde hazırlanan ve Temsilci Anthony D'Esposito tarafından sunulan karar tasarısı 377'ye karşı 44 oyla kabul edildi. 43 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi karşı oy kullandı.Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi liderlerinin bu hafta oylamaya sunacakları, İsrail'e desteği teyit eden ve hafta sonu gerçekleşen hava saldırılarını düzenleyen İran'ı kınamayı amaçlayan 17 maddelik bir listenin parçası olarak kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html
filistin
gazze
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abd temsilciler meclisi, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), kınama
abd temsilciler meclisi, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), kınama
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir kararı 377'ye karşı 44 oyla kabul etti.
ABD basınında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisi 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir karar tasarısını kabul etti.
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti liderliğinde hazırlanan ve Temsilci Anthony D'Esposito tarafından sunulan karar tasarısı 377'ye karşı 44 oyla kabul edildi. 43 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi karşı oy kullandı.
Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi liderlerinin bu hafta oylamaya sunacakları, İsrail'e desteği teyit eden ve hafta sonu gerçekleşen hava saldırılarını düzenleyen İran'ı kınamayı amaçlayan 17 maddelik bir listenin parçası olarak kabul edildi.