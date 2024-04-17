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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/abd-temsilciler-meclisi-nehirden-denize-ozgur-filistin-sloganini-kinadi-1082849185.html
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir kararı 377'ye karşı 44 oyla kabul etti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T09:43+0300
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abd temsilciler meclisi
filistin
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
cumhuriyetçi parti
demokrat parti (dp)
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ABD basınında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisi 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir karar tasarısını kabul etti.Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti liderliğinde hazırlanan ve Temsilci Anthony D'Esposito tarafından sunulan karar tasarısı 377'ye karşı 44 oyla kabul edildi. 43 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi karşı oy kullandı.Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi liderlerinin bu hafta oylamaya sunacakları, İsrail'e desteği teyit eden ve hafta sonu gerçekleşen hava saldırılarını düzenleyen İran'ı kınamayı amaçlayan 17 maddelik bir listenin parçası olarak kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html
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abd temsilciler meclisi, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), kınama
abd temsilciler meclisi, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, cumhuriyetçi parti, demokrat parti (dp), kınama

ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını kınadı

09:43 17.04.2024
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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ABD Temsilciler Meclisi, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir kararı 377'ye karşı 44 oyla kabul etti.
ABD basınında yer alan haberlere göre Temsilciler Meclisi 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganını antisemitik olarak kınayan bir karar tasarısını kabul etti.
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Parti liderliğinde hazırlanan ve Temsilci Anthony D'Esposito tarafından sunulan karar tasarısı 377'ye karşı 44 oyla kabul edildi. 43 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi karşı oy kullandı.
Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi liderlerinin bu hafta oylamaya sunacakları, İsrail'e desteği teyit eden ve hafta sonu gerçekleşen hava saldırılarını düzenleyen İran'ı kınamayı amaçlayan 17 maddelik bir listenin parçası olarak kabul edildi.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak
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