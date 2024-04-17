https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ab-rusyadan-gubre-ithalatini-aralik-2022den-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikardi-1082861475.html
AB, Rusya’dan gübre ithalatını Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı
AB, Rusya’dan gübre ithalatını Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan gübre ithalatını Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Alımları en çok artıran ülke Belçika oldu. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T12:27+0300
2024-04-17T12:27+0300
2024-04-17T12:27+0300
ekonomi
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Sputnik’in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB ülkeleri Şubat ayında Rusya’dan 167 milyon euro değerinde gübre ithal etti. Bu, Aralık 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.AB ülkeleri Şubat ayında, toplam değeri 167 milyon 400 bin euro değerinde 521 bin 300 ton Rus gübre satın aldı. İthal edilen gübre miktarında bir önceki aya göre yüzde 16, parasal olarak ise yüzde 21 oranında artış meydana geldi.Aralık 2022’de 185 milyon 300 bin euro’luk gübre ithal edilmişti.Alımları en çok artıran ülke Belçika, Şubat ayında Rusya’dan gübre ithalatını 5 kat artırarak 24 milyon euro’ya ulaştırdı.Belçika’yı sırayla Romanya (2.4 kat / 10.3 milyon euro) ve Bulgaristan (2.1 kat / 5.2 milyon euro) takip etti. Almanya, aynı dönemde Rusya’dan gübre ithalatını 1.8 kat artırarak 20 milyon euro’luk alım gerçekleştirdi.Polonya, Şubat ayında ithalatını yüzde 38 oranında artırarak 3 aydır üst üste en büyük alıcı konumunu korudu. Bu ülke, Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviye olan 44 milyon euro’luk alım gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/rusya-nijeryaya-karsiliksiz-olarak-34-ton-gubre-gonderdi-1080225939.html
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rusya, avrupa birliği, gübre, ithalat
rusya, avrupa birliği, gübre, ithalat
AB, Rusya’dan gübre ithalatını Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı
Avrupa Birliği (AB) Rusya’dan gübre ithalatını Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Alımları en çok artıran ülke Belçika oldu.
Sputnik’in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB ülkeleri Şubat ayında Rusya’dan 167 milyon euro değerinde gübre ithal etti. Bu, Aralık 2022’den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.
AB ülkeleri Şubat ayında, toplam değeri 167 milyon 400 bin euro değerinde 521 bin 300 ton Rus gübre satın aldı. İthal edilen gübre miktarında bir önceki aya göre yüzde 16, parasal olarak ise yüzde 21 oranında artış meydana geldi.
Aralık 2022’de 185 milyon 300 bin euro’luk gübre ithal edilmişti.
Alımları en çok artıran ülke Belçika, Şubat ayında Rusya’dan gübre ithalatını 5 kat artırarak 24 milyon euro’ya ulaştırdı.
Belçika’yı sırayla Romanya (2.4 kat / 10.3 milyon euro) ve Bulgaristan (2.1 kat / 5.2 milyon euro) takip etti. Almanya, aynı dönemde Rusya’dan gübre ithalatını 1.8 kat artırarak 20 milyon euro’luk alım gerçekleştirdi.
Polonya, Şubat ayında ithalatını yüzde 38 oranında artırarak 3 aydır üst üste en büyük alıcı konumunu korudu. Bu ülke, Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviye olan 44 milyon euro’luk alım gerçekleştirdi.