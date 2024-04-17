Yezidiler 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı
01:22 17.04.2024 (güncellendi: 01:37 17.04.2024)
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Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutlamak için dünyanın birçok ülkesinden Duhok iline bağlı Şeyhan ilçesinde yer alan Laleş tapınağında bir araya geldi.
Yezidiler, kutsal mekanları Laleş'te mum ve çıra yakarak dua edip ibadetlerini gerçekleştirdi. Yezidiler, Rumi takvime göre Nisan ayının ilk çarşamba gününü yeni yılın başlangıcı olarak görüyor ve kutsal bir bayram olarak kutluyor.
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
1/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
2/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
3/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
4/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
5/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
6/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
7/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
8/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
9/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
© AA / Muhammet BamerniYezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı
10/10
© AA / Muhammet Bamerni
Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı