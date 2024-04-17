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Yezidiler 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı

Yezidiler 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı

Sputnik Türkiye

Yezidiler "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutlamak için dünyanın birçok ülkesinden Duhok iline bağlı Şeyhan ilçesinde yer alan Laleş tapınağında bir araya geldi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

yezidiler

kırmızı

kırmızı

fotoğraf

kırmızı çarşamba bayramı

duhok

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Yezidiler, kutsal mekanları Laleş'te mum ve çıra yakarak dua edip ibadetlerini gerçekleştirdi. Yezidiler, Rumi takvime göre Nisan ayının ilk çarşamba gününü yeni yılın başlangıcı olarak görüyor ve kutsal bir bayram olarak kutluyor.

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