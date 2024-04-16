https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/zafer-partisinden-eski-futbolcu-umit-ozata-gorev-1082825656.html
Zafer Partisi'nden eski futbolcu Ümit Özat'a görev
Zafer Partisi'nden eski futbolcu Ümit Özat'a görev
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe kulübünün eski futbolcusu Ümit Özat'ın Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevine getirildiği açıklandı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T15:15+0300
2024-04-16T15:15+0300
2024-04-16T15:15+0300
ümit özat
zafer partisi
ümit özdağ
futbolcu
başdanışman
türkiye
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat'ın genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstlendiğini duyurdu. Özat, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na verdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/umit-ozdag-elimize-ulasan-tutanaklara-gore-zafer-partisi-3-parti-1082314820.html
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ümit özat, zafer partisi, ümit özdağ, futbolcu, başdanışman
ümit özat, zafer partisi, ümit özdağ, futbolcu, başdanışman
Zafer Partisi'nden eski futbolcu Ümit Özat'a görev
Fenerbahçe kulübünün eski futbolcusu Ümit Özat'ın Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevine getirildiği açıklandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat'ın genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstlendiğini duyurdu.
Özat, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na verdiğini açıklamıştı.