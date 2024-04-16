https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/uzaydan-gelip-evin-catisina-dusmustu-gizemli--nesnenin-ne-oldugu-aciklandi-1082836337.html

Uzaydan gelip, evin çatısına düşmüştü: 'Gizemli' nesnenin ne olduğu açıklandı

Uzaydan gelip, evin çatısına düşmüştü: 'Gizemli' nesnenin ne olduğu açıklandı

Sputnik Türkiye

NASA, bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin "uzay çöpü" olduğunu belirterek, 700 gram ağırlığındaki nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi'nde... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T20:41+0300

2024-04-16T20:41+0300

2024-04-16T20:41+0300

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uluslararası uzay istasyonu

uluslararası uzay istasyonu (iss)

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uluslararası uzay istasyonu

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 Mart'ta Florida eyaletindeki bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ait "uzay çöpü" olduğunu açıkladı.NASA'dan yapılan açıklamada, geçen ay Florida'da yaşayan Alejandro Otero'nun evinin çatısına 700 gram ağırlığında bir nesnenin düştüğü anımsatılarak, söz konusu nesnenin 2021'den bu yana Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğu ifade edildi.ISS'ye ait kargo paletinin atmosfere girerken tamamen yanmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu parçanın "uzay çöpü" olarak bir evin çatısına düştüğü kaydedildi.Açıklamada, 700 gram ağırlığındaki nesnenin, analiz için Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunduğu aktarıldı.Olayda evinde bulunmayan Otero, "uzay çöpü" diye nitelenen cismin 2 katlı evin çatısından girerek giriş katının zeminine şiddetle çarptığını söyleyerek, kimsenin yaralanmamış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

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nasa, abd, abd, florida, uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu (iss), uluslararası uzay istasyonu (uui), uluslararası uzay istasyonu