https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/tifliste-ozel-kuvvetler-protestoculari-dagitmak-icin-biber-gazi-kullandi-1082840692.html

Tiflis'te özel kuvvetler protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandı

Tiflis'te özel kuvvetler protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandı

Sputnik Türkiye

Tiflis'te özel kuvvetler parlamento binasının girişini kapatan protestoculara karşı biber gazı kullandığı bildirildi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T22:56+0300

2024-04-16T22:56+0300

2024-04-16T23:07+0300

dünya

tiflis

biber gazı

gürcistan

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Gürcistan’da özel kuvvetler, başkent Tiflis’te parlamento binasının girişlerini kapatan muhaliflerin protesto eylemini dağıtmak için biber gazı kullandı.Protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedenin ardından eylemcilerin gözaltına alınmaya başlandığı ve ambulansların olay yerine gittiği belirtildi.Gürcistan İçişleri Bakanlığı bir kolluk kuvveti görevlisinin yaralandığını bildirdi.Bakanlık, protestocuları talimatlara uymaya ve kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içeren eylem ve saldırılardan kaçınma çağrısı yaptı.Salı sabahı Gürcistan Parlamentosu milletvekilleri ‘Dış Nüfuzun Şeffaflığı Hakkında’ başlıklı tartışmalı yasa tasarısını yeniden değerlendirmeye aldı. Belgenin kabulüne ilişkin oylama büyük olasılıkla 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/gurcistan-abden-gelen-tepkilere-yanit-verdi-sizde-de-ayni-yasalar-var-bizi-tehdit-etmeyin-1082534989.html

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tiflis, biber gazı, gürcistan