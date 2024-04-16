'Para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: 11 kişi ifadeye çağrıldı

Türkiye
SON DAKİKA | Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tan TFF seçimlerine ilişkin açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları ve reklamlar için harcanan para
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İran ilk defa İsrail’i vuruyor, bunlar paradigma değiştirici adımlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:23
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:15
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:48
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:06
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:37
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:48
3 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:26
1 dk
SESLİ HABER
‘Tüm hipersonik füzeler İsrail’deki hedefleri vurdu’
19:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:06
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den İran’a karşı saldırı gelecek mi?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:44
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
20:52
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/para-sayma-goruntuleri-sorusturmasinda-yeni-gelisme-11-kisi-ifadeye-cagrildi-1082835365.html
'Para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: 11 kişi ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: 11 kişi ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği belirtilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı. Soruşturmada kapsamında... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T19:47+0300
2024-04-16T19:50+0300
türkiye
chp istanbul il merkezi
istanbul
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081681419_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_5eacfb0e301be611cffc3c5c67c5787f.jpg
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında 11 kişi daha "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Bu çerçevede eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın ifadesinin alınacağı belirtildi.'CHP İstanbul İl Başkanlığı'na müzekkere yazıldı'Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edildi.Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istendi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hüseyin Köksal ile Turgay Özcan da "şüpheli" olarak ifade vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/para-sayma-goruntulerine-iliskin-turgay-ozcanin-ifadesi-ortaya-cikti-suc-oldugunu-bilmiyordum-1082166771.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081681419_177:0:801:468_1920x0_80_0_0_1d0f3129c56d9bcf5541ee68afc46059.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp istanbul il merkezi, istanbul, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), para
chp istanbul il merkezi, istanbul, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), para

'Para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: 11 kişi ifadeye çağrıldı

19:47 16.04.2024 (güncellendi: 19:50 16.04.2024)
© İHACHP’de para sayma
CHP’de para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© İHA
Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği belirtilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı. Soruşturmada kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yazı yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında 11 kişi daha "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu çerçevede eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın ifadesinin alınacağı belirtildi.

'CHP İstanbul İl Başkanlığı'na müzekkere yazıldı'

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edildi.
Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.
Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Hüseyin Köksal ile Turgay Özcan da "şüpheli" olarak ifade vermişti.
Para sayma soruşturması: Yeni görüntüler ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
TÜRKİYE
Para sayma görüntülerine ilişkin Turgay Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Suç olduğunu bilmiyordum'
28 Mart, 17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала