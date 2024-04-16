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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/japonya-nufusu-13-yildir-azaliyor-boyle-giderse-155-yil-icinde-dunyada-japon-kalmayacak-1082811365.html
Japonya nüfusu 13 yıldır azalıyor: Böyle giderse 155 yıl içinde dünyada Japon kalmayacak
Japonya nüfusu 13 yıldır azalıyor: Böyle giderse 155 yıl içinde dünyada Japon kalmayacak
Sputnik Türkiye
Japonya'da 13 yıldır nüfus düşmeye devam ederken, 2023'te ülke nüfusu 837 bin kişi azaldı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T09:40+0300
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Japonya'nın nüfusu, Ekim 2023 itibarıyla önceki yıla kıyasla 595 bin azalarak 124 milyon 352 bine geriledi. İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke içinde oturumu bulunan yabancılar hariç tutulduğunda Japon nüfusu, önceki yıla kıyasla 837 bin azalarak 121 milyon 193 bin oldu. Bu, son 13 yıldır art arda yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Bu düşüş, 1950'lerden bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.65 yaş üstü 36 milyon kişi yaşıyor Nüfus yapısına bakıldığında, 65 yaş üstü nüfusun 36 milyon 227 bin kişiye, 75 yaş üstü nüfusun ise 20,08 milyon kişiye yükseldiği görülüyor. Bu artışa karşın, 0-14 yaş arası nüfus ise 14 milyon 173 bin kişiye geriledi. Yeni nüfus dağılımında, 65 yaş üstü dilimin yüzde 29,1'i, 75 yaş üstü dilimin yüzde 16,1'i ve 0-14 yaş arası dilimin ise yüzde 11,4'ü oluşturuyor.'Çalışma çağı' olarak kabul edilen 15-64 yaş arası nüfus ise önceki yıla kıyasla 256 bin düşüşle 73 milyon 952 bin olarak hesaplandı.Ülkede oturumu bulunan yabancı nüfus ise 243 bin artışla 3,16 milyona yükseldi. Bu dönemde, Japonya'yı oluşturan 47 idari bölge içinde yüzde 0,34 oran artışla nüfusu yükselen tek bölge başkent Tokyo oldu.En yüksek nüfus kayıpları ise kuzeydoğudaki 'Tohoku' bölgesinde yer alan Aomori, Iwate ve Yamagata eyaletlerinde yaşandı.155 yıl sonra Japon kalmayabilir Abartı bir hesaplama dahi olsa da, son 13 yıldır katlanarak düşen Japonya'nın nüfusu bu hızla düşmeye devam ederse ve hiçbir faktör değişmez ise, Japonya 124 milyonluk nüfusunu 155 yıl içinde tamamen kaybedebilir. Bunun yanında yaşlı nüfusun ülkede çok büyük yer sağlaması ve çocuk oranlarının artmaması, döngüyü daha da hızlandırabilir. Uzmanlar, Japonya'nın tarihte yaşanmamış derece büyük bir nüfus azalma sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/yuzyillar-sonra-dunya-nufusunda-bir-ilk-yasanacak-vebadan-beri-olmamisti-1081945260.html
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japonya, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, tehlike, tehlike, virüs, salgın, çocuk
japonya, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, tehlike, tehlike, virüs, salgın, çocuk

Japonya nüfusu 13 yıldır azalıyor: Böyle giderse 155 yıl içinde dünyada Japon kalmayacak

09:40 16.04.2024 (güncellendi: 10:20 16.04.2024)
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSTokyo Japonya
Tokyo Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Japonya'da 13 yıldır nüfus düşmeye devam ederken, 2023'te ülke nüfusu 837 bin kişi azaldı.
Japonya'nın nüfusu, Ekim 2023 itibarıyla önceki yıla kıyasla 595 bin azalarak 124 milyon 352 bine geriledi. İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke içinde oturumu bulunan yabancılar hariç tutulduğunda Japon nüfusu, önceki yıla kıyasla 837 bin azalarak 121 milyon 193 bin oldu. Bu, son 13 yıldır art arda yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Bu düşüş, 1950'lerden bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

65 yaş üstü 36 milyon kişi yaşıyor

Nüfus yapısına bakıldığında, 65 yaş üstü nüfusun 36 milyon 227 bin kişiye, 75 yaş üstü nüfusun ise 20,08 milyon kişiye yükseldiği görülüyor. Bu artışa karşın, 0-14 yaş arası nüfus ise 14 milyon 173 bin kişiye geriledi. Yeni nüfus dağılımında, 65 yaş üstü dilimin yüzde 29,1'i, 75 yaş üstü dilimin yüzde 16,1'i ve 0-14 yaş arası dilimin ise yüzde 11,4'ü oluşturuyor.
'Çalışma çağı' olarak kabul edilen 15-64 yaş arası nüfus ise önceki yıla kıyasla 256 bin düşüşle 73 milyon 952 bin olarak hesaplandı.
Ülkede oturumu bulunan yabancı nüfus ise 243 bin artışla 3,16 milyona yükseldi. Bu dönemde, Japonya'yı oluşturan 47 idari bölge içinde yüzde 0,34 oran artışla nüfusu yükselen tek bölge başkent Tokyo oldu.
En yüksek nüfus kayıpları ise kuzeydoğudaki 'Tohoku' bölgesinde yer alan Aomori, Iwate ve Yamagata eyaletlerinde yaşandı.

155 yıl sonra Japon kalmayabilir

Abartı bir hesaplama dahi olsa da, son 13 yıldır katlanarak düşen Japonya'nın nüfusu bu hızla düşmeye devam ederse ve hiçbir faktör değişmez ise, Japonya 124 milyonluk nüfusunu 155 yıl içinde tamamen kaybedebilir.
Bunun yanında yaşlı nüfusun ülkede çok büyük yer sağlaması ve çocuk oranlarının artmaması, döngüyü daha da hızlandırabilir.
Uzmanlar, Japonya'nın tarihte yaşanmamış derece büyük bir nüfus azalma sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtiliyor.
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