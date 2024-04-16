https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/irandan-abd-ingiltere-fransa-ve-almanyaya-uyari-israile-destekten-vazgecin-1082803679.html

İran'dan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya uyarı: 'İsrail'e destekten vazgeçin'

İran'dan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya uyarı: 'İsrail'e destekten vazgeçin'

Sputnik Türkiye

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya İsrail'e desteği kesme çağrısında bulunarak, bu ülkelerin veya... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T01:09+0300

2024-04-16T01:09+0300

2024-04-16T01:09+0300

iran

israil- filistin çatışması

ortadoğu

ebulfazl şikarçi

fransa

abd

abd

almanya

ingiltere

israil

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İran resmi haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, yazılı açıklama yaptı.ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın liderlerine hitap eden Şikarçi, "İran'ın savaş yanlısı olmadığını iyi biliyorsunuz ancak siz veya çaresiz rejimden (İsrail) herhangi bir saldırganın ayağını İsrail'e verilen yanıttan daha güçlü şekilde keseriz" ifadelerini kullandı.Şikarçi, "İran'ın meşru ve hukuka uygun eylemlerini kınamak yerine bataklığa batmış gayrimeşru ve terörist siyonist rejimi desteklememenizi ve kendinizi ateşe atmamanızı tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​Ne olmuştu?İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/pentagon-iranin-saldirisinda-81-iha-ve-en-az-6-balistik-fuze-abd-tarafindan-dusuruldu-1082803266.html

iran

fransa

abd

almanya

ingiltere

israil

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iran, ortadoğu, ebulfazl şikarçi, fransa, abd, abd, almanya, ingiltere, israil, israil-filistin