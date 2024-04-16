https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/iran-ulkenin-batisinda-hava-sahasinin-kapatildigina-dair-iddialari-yalanladi-1082803088.html
İran, ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığına dair iddiaları yalanladı
İran, ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığına dair iddiaları yalanladı
Sputnik Türkiye
İran, ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığına dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T00:28+0300
2024-04-16T00:28+0300
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İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ülkenin batısında uçuşa yasak bölge oluşturulduğuna dair iddiaların yer aldığı belirtildi.Açıklamada, Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Karargahı adına yayınlanan iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.Irak Hava Yolları, İran'a seferleri yeniden başlattıÖte yandan, Irak Hava Yolları, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından iptal ettiği İran seferlerini yeniden başlattığını duyurdu.Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Hava Yollarından yapılan açıklamada, İran'a seferlerin 16 Nisan'dan itibaren başlayacağı bildirildi.Açıklamada, İran'ın iki gün önce İsrail'e yönelik başlattığı İHA saldırılarının ardından Irak'ın hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara kapatılması sebebiyle İran seferlerinin iptal edildiği ancak bugünden itibaren seferlerin tekrar başlatıldığı ifade edildi.Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, İran'ın saldırılarının ardından 13 Nisan'da Irak'ın hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.Ne olmuştu?İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 14 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-genelkurmay-baskani-halevi-iran-saldirisina-yanit-verilecegini-soyledi-1082802930.html
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iran, ortadoğu, irak, irak, hava, hava sahası, hava sahası ihlali, hava sahası, hava sahası
İran, ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığına dair iddiaları yalanladı
00:28 16.04.2024 (güncellendi: 00:42 16.04.2024)
İran, ülkenin batısında hava sahasının kapatıldığına dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu.
İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ülkenin batısında uçuşa yasak bölge oluşturulduğuna dair iddiaların yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Karargahı adına yayınlanan iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.
Irak Hava Yolları, İran'a seferleri yeniden başlattı
Öte yandan, Irak Hava Yolları, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından iptal ettiği İran seferlerini yeniden başlattığını duyurdu.
Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Hava Yollarından yapılan açıklamada, İran'a seferlerin 16 Nisan'dan itibaren başlayacağı bildirildi.
Açıklamada, İran'ın iki gün önce İsrail'e yönelik başlattığı İHA saldırılarının ardından Irak'ın hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara kapatılması sebebiyle İran seferlerinin iptal edildiği ancak bugünden itibaren seferlerin tekrar başlatıldığı ifade edildi.
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, İran'ın saldırılarının ardından 13 Nisan'da Irak'ın hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 14 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.