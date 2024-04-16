İlkbaharın gelişiyle ters laleler doğaya renk kattı

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Değişik renk seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik bir görünüme sahip olan ters lalelerinin yabani formları ise genellikle turuncu veya kırmızı renklerdedir. Yere doğru bakan çiçeklerin üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol havalandırılmış olan yerlerde daha sıklıkla görülür.