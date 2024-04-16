İlkbaharın gelişiyle ters laleler doğaya renk kattı

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.
Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.
Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.
Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki dağlarda yöre halkının 'ağlayan gelin' olarak adlandırdığı ters laleler açtı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki dağlarda yöre halkının 'ağlayan gelin' olarak adlandırdığı ters laleler açtı.
Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.
Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.
Değişik renk seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik bir görünüme sahip olan ters lalelerinin yabani formları ise genellikle turuncu veya kırmızı renklerdedir. Yere doğru bakan çiçeklerin üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol havalandırılmış olan yerlerde daha sıklıkla görülür.
Değişik renk seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik bir görünüme sahip olan ters lalelerinin yabani formları ise genellikle turuncu veya kırmızı renklerdedir. Yere doğru bakan çiçeklerin üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol havalandırılmış olan yerlerde daha sıklıkla görülür.
Çoğunlukla her dalında altı adet çiçeği bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan itibaren ters bir şekilde büyüme gösterir. Bitkinin boyu genellikle 60 ila 80 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin ters durması nedeniyle ünlenmiştir.
Çoğunlukla her dalında altı adet çiçeği bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan itibaren ters bir şekilde büyüme gösterir. Bitkinin boyu genellikle 60 ila 80 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin ters durması nedeniyle ünlenmiştir.
Kayalıklar arasında yetişen bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri de arazide ve kontrol noktalarında denetim yapıyor.
Kayalıklar arasında yetişen bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri de arazide ve kontrol noktalarında denetim yapıyor.
DKMP Şube Müdürlüğü, bu iki tür çiçeği koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi.
DKMP Şube Müdürlüğü, bu iki tür çiçeği koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi.