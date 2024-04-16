İlkbaharın gelişiyle ters laleler doğaya renk kattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları ve reklamlar için harcanan para
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:23
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:15
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:48
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:06
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Hollywood'un hedefinde Türkiye var
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
91 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:15
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:36
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ilkbaharin-gelisiyle-ters-laleler-dogaya-renk-katti-1082816741.html
İlkbaharın gelişiyle ters laleler doğaya renk kattı
İlkbaharın gelişiyle ters laleler doğaya renk kattı
Sputnik Türkiye
Ülkemizin bazı bölgelerinde yetişen endemik bir tür olan ve koparılması yasak olan yöresel adıyla 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, Malatya'nın... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T11:18+0300
2024-04-16T11:18+0300
multimedya
fotoğraf
lale
ters lale
malatya
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
endemik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082815497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfc03de85484c4746f50657c4fdf8688.jpg
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082815497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade66037fcd91ed13d054fa67b9b6f61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, lale, ters lale, malatya, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), endemik, фото
fotoğraf, lale, ters lale, malatya, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), endemik, фото

İlkbaharın gelişiyle ters laleler doğaya renk kattı

11:18 16.04.2024
Abone ol
Ülkemizin bazı bölgelerinde yetişen endemik bir tür olan ve koparılması yasak olan yöresel adıyla 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki dağlarda açmaya başladı.
© AA / Bayram Ayhan

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Bayram Ayhan

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

© AA / Bayram Ayhan

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Bayram Ayhan

Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

© AA / Bayram Ayhan

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki dağlarda yöre halkının 'ağlayan gelin' olarak adlandırdığı ters laleler açtı.

Malatya&#x27;nın Yeşilyurt ilçesindeki dağlarda yöre halkının &#x27;ağlayan gelin&#x27; olarak adlandırdığı ters laleler açtı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Bayram Ayhan

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki dağlarda yöre halkının 'ağlayan gelin' olarak adlandırdığı ters laleler açtı.

© AA / Bayram Ayhan

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Bayram Ayhan

Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.

© AA / Bayram Ayhan

Değişik renk seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik bir görünüme sahip olan ters lalelerinin yabani formları ise genellikle turuncu veya kırmızı renklerdedir. Yere doğru bakan çiçeklerin üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol havalandırılmış olan yerlerde daha sıklıkla görülür.

Değişik renk seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik bir görünüme sahip olan ters lalelerinin yabani formları ise genellikle turuncu veya kırmızı renklerdedir. Yere doğru bakan çiçeklerin üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol havalandırılmış olan yerlerde daha sıklıkla görülür. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Bayram Ayhan

Değişik renk seçeneklerinin bulunması bitkiye estetik bir görünüme sahip olan ters lalelerinin yabani formları ise genellikle turuncu veya kırmızı renklerdedir. Yere doğru bakan çiçeklerin üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları bulunur. Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol havalandırılmış olan yerlerde daha sıklıkla görülür.

© AA / Bayram Ayhan

Çoğunlukla her dalında altı adet çiçeği bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan itibaren ters bir şekilde büyüme gösterir. Bitkinin boyu genellikle 60 ila 80 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin ters durması nedeniyle ünlenmiştir.

Çoğunlukla her dalında altı adet çiçeği bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan itibaren ters bir şekilde büyüme gösterir. Bitkinin boyu genellikle 60 ila 80 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin ters durması nedeniyle ünlenmiştir. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Bayram Ayhan

Çoğunlukla her dalında altı adet çiçeği bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan itibaren ters bir şekilde büyüme gösterir. Bitkinin boyu genellikle 60 ila 80 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin ters durması nedeniyle ünlenmiştir.

© AA / Bayram Ayhan

Kayalıklar arasında yetişen bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri de arazide ve kontrol noktalarında denetim yapıyor.

Kayalıklar arasında yetişen bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri de arazide ve kontrol noktalarında denetim yapıyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Bayram Ayhan

Kayalıklar arasında yetişen bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri de arazide ve kontrol noktalarında denetim yapıyor.

© AA / Bayram Ayhan

DKMP Şube Müdürlüğü, bu iki tür çiçeği koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi.

DKMP Şube Müdürlüğü, bu iki tür çiçeği koparanlara &#x27;biyolojik çeşitliliği tahrip etme&#x27; suçundan 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Bayram Ayhan

DKMP Şube Müdürlüğü, bu iki tür çiçeği koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала