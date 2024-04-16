https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/hazine-3-tahvil-ihalesi-ve-1-kira-sertifikasi-satisi-yapacak-1082806073.html
Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T02:41+0300
2024-04-16T02:41+0300
2024-04-16T02:52+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
ihale
ihale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060949328_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7a988ea9b0373a0ca8c53b76b1e96390.jpg
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugünkü ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/hazine-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihrac-etti-1080941776.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060949328_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_575591fa2f3a19fa5f4b6d6f73d6f3f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, ihale, ihale
hazine ve maliye bakanlığı, ihale, ihale
Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
02:41 16.04.2024 (güncellendi: 02:52 16.04.2024)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugünkü ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.