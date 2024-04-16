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Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T02:41+0300
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ekonomi
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ihale
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugünkü ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
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hazine ve maliye bakanlığı, ihale, ihale
hazine ve maliye bakanlığı, ihale, ihale

Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

02:41 16.04.2024 (güncellendi: 02:52 16.04.2024)
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugünkü ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
TÜRKİYE
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
21 Şubat, 02:54
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