https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/hazine-3-tahvil-ihalesi-ve-1-kira-sertifikasi-satisi-yapacak-1082806073.html

Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Hazine 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T02:41+0300

2024-04-16T02:41+0300

2024-04-16T02:52+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

ihale

ihale

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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bugünkü ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/hazine-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihrac-etti-1080941776.html

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hazine ve maliye bakanlığı, ihale, ihale