https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/gulse-birselden-parti-aciklamasi-kimlerin-duzenledigini-bilmiyoruz-1082805609.html

Gülse Birsel'den 'parti' uyarısı: Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz

Gülse Birsel'den 'parti' uyarısı: Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz

Sputnik Türkiye

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel,'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerle ilgili uyarıda bulunarak, "Kimlerin düzenlediğini... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T02:17+0300

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gülse birsel

yaşam

avrupa yakası

dizi

yalan dünya

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Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, son zamanlarda 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerin kendileriyle bir ilgisi olamadığını duyurdu.Birsel sosyal medya hesabından Avrupa Yakası ve Yalan Dünya hayranlarını uyarıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

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gülse birsel, avrupa yakası, dizi, yalan dünya