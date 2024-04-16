https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/gulse-birselden-parti-aciklamasi-kimlerin-duzenledigini-bilmiyoruz-1082805609.html
Gülse Birsel'den 'parti' uyarısı: Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz
Gülse Birsel'den 'parti' uyarısı: Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz
Sputnik Türkiye
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel,'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerle ilgili uyarıda bulunarak, "Kimlerin düzenlediğini... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T02:17+0300
2024-04-16T02:17+0300
2024-04-16T02:21+0300
gülse birsel
yaşam
avrupa yakası
dizi
yalan dünya
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Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, son zamanlarda 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerin kendileriyle bir ilgisi olamadığını duyurdu.Birsel sosyal medya hesabından Avrupa Yakası ve Yalan Dünya hayranlarını uyarıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/gunlerdir-sosyal-medyada-taziyeler-suruyor-nesrin-sipahi-oldu-mu--1081877143.html
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gülse birsel, avrupa yakası, dizi, yalan dünya
gülse birsel, avrupa yakası, dizi, yalan dünya
Gülse Birsel'den 'parti' uyarısı: Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz
02:17 16.04.2024 (güncellendi: 02:21 16.04.2024)
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel,'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerle ilgili uyarıda bulunarak, "Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü - mötü çıkarsa haberiniz olsun" dedi.
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, son zamanlarda 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerin kendileriyle bir ilgisi olamadığını duyurdu.
Birsel sosyal medya hesabından Avrupa Yakası ve Yalan Dünya hayranlarını uyarıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda sık sık düzenlendiğini duyduğum 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' partileri bizim bilgimiz dışındadır. Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü - mötü çıkarsa haberiniz olsun."